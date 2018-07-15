محادثات اميركية-كورية شمالية حول اعادة رفات جنود اميركيين

سيول: التقى مسؤولون عسكريون اميركيون وكوريون شماليون الاحد على الحدود بين الكوريتين لتنظيم اعادة رفات جنود اميركيين قتلوا خلال الحرب الكورية كما ذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وتندرج عملية اعادة رفات اميركيين قتلوا في النزاع (1950-1953) في اتفاق وقعه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون والرئيس الاميركي دونالد ترامب خلال اللقاء التاريخي بينهما الشهر الماضي.

وبدأت المباحثات بين العسكريين الاحد في بلدة بانمونجوم الحدودية حيث وقعت الهدنة لانهاء الحرب الكورية في المنطقة المنزوعة السلاح كما قالت الوكالة نقلا عن مسؤول رسمي كوري جنوبي.

وقال المسؤول "بحسب علمنا المباحثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية حول اعادة رفات الجنود جارية".

واظهرت مشاهد تلفزيونية آليات تحمل لوحات تسجيل للجيش الاميركي تتجه الى الحدود تحت حراسة امنية مشددة. ونقلت عشرات النعوش لنقل الرفات في الاسابيع الاخيرة الى الجانب الجنوبي من الحدود بحسب الاعلام.

وكان وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الذي زار بيونغ يانغ هذا الشهر لدرس تفاصيل الاتفاق بين كيم وترامب، اعلن في وقت سابق ان اللقاء سيتم الخميس الماضي.

لكن الكوريين الشماليين لم يأتوا الخميس الى الحدود واتصلوا بالاميركيين في اليوم نفسه لاقتراح لقاء الاحد كما قالت الاسبوع الماضي المتحدثة باسم الخارجية مضيفة "اننا مستعدون".

وقال بومبيو انه اجرى مباحثات "بناءة" خلال زيارته لبيونغ يانغ في 6و7 من الجاري مع كيم يونغ شول مساعد كيم جونغ اون. ورد الكوريون الشماليون بشدة على هذه التصريحات الدبلوماسية ونددوا ب"مطالب واشنطن الاحادية والجشعة" و"اساليب العصابات" التي يعتمدونها.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعرب الخميس مجددا عن تفاؤله ازاء التقارب مع كوريا الشمالية بقيامه ببادرة دبلوماسية نادرة ونشر الرسالة "اللطيفة جدا" التي وجهها اليه كيم جونغ اون.

