دبي: قررت محكمة اماراتية الاحد اسقاط قضية شيكات دون رصيد، ضد مؤسس مجموعة "ابراج" في دبي عارف نقفي، بحسب ما اعلن محامون.

وتشمل قضية مؤسس "أبراج"، التي تعد أضخم شركة استثمارات خاصة في الشرق الاوسط، ثلاث شيكان بدون رصيد تبلغ قيمتها نحو 300 مليون دولار، علما ان نقفي يحاكم غيابيا وصدرت بحقه مذكرة توقيف.

وقال محاميه حبيب الملا الذي يترأس مكتب "باكير اند ماكينزي حبيب الملا" القانوني، لوكالة فرانس برس ان المحكمة اصدرت حكما "بانقضاء الدعوى الجزائية بناء على اسقاط المدعي للشكوى نتيجة التوصل الى تسوية بين الطرفين".

وأكد المحامي عصام التميمي، الذي يمثل رجل الاعمال الاماراتي حميد جعفر الذي تقدم بشكوى ضد نقفي، اسقاط القضية، ولكنه اشار ان الطرفين توصلا الى تسوية مؤقتة حتى الآن.

وقال في رسالة قصيرة "لم يتم التوصل الى تسوية نهائية".

وكانت محكمة الشارقة أجلت الحكم مرتين في هذه القضية لاتاحة المجال للتوصل الى تسوية.

ولم تتضح تفاصيل هذه التسوية او اسس اعادة الدفع حتى الآن.

وأوضح الملا ان التسوية "شملت كل المبلغ بالكامل" مؤكدا انها "مسألة تجارية وكان يجب من البداية ان تدار على أسس تجارية".

وتابع "نحن سعداء ان الاطراف توصلوا الى هذه التسوية،وشهدنا نهاية هذه القضية".

وكان نقفي، وهو مستثمر باكستاني، قام بتأسيس مجموعة "ابراج" في عام 2002. وبلغ حجم الاستثمارات التي كانت تديرها نحو 14 مليار دولار.

وطالب مستثمرون رئيسيون في صندوق للرعاية الصحية تديره "ابراج" وتقدر قيمته بمليار دولار، بينهم بيل وميليندا غيتس وشركة تابعة للبنك الدولي، بتحقيق في ادعاءات حول اساءة استخدام اموال الصندوق.

وتهدد هذه الادعاءات مستقبل المجموعة. وكانت محكمة في جزر كايمان حيث شركة "ابراج" مسجلة، قبلت طلبا تقدمت به المجموعة بالتصفية المؤقتة واعادة هيكلة اعمالها، وقامت بتعيين خبراء للاشراف على عملية التصفية.

