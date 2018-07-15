بدء عملية إجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة من مدينة درعا

درعا: بدأت عملية اجلاء مقاتلي الفصائل المعارضة وعائلاتهم الاحد من مدينة درعا في جنوب سوريا، مهد الحركة الاحتجاجية التي اندلعت في البلاد منذ اكثر من سبع سنوات، وفق مراسل لوكالة فرانس برس.

وتجري عملية الاجلاء تنفيذا لوقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه بين روسيا وفصائل معارضة في المحافظة في السادس من تموز/يوليو.

وذكر مراسل الوكالة ان مئات المقاتلين وبعض أفراد عائلاتهم استقلوا الاحد 15 حافلة، حاملين حقائبهم واغراضهم الشخصية.

وتابع ان القوات الروسية قامت بتفتيش الحافلات قبل انطلاقها بعيد الظهر نحو محافظة ادلب التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة شمال غرب البلاد.

وتضم الدفعة الاولى مقاتلين من مختلف مناطق المحافظة.

تتعلق عملية الاجلاء بالمقاتلين الذي رفضوا اتفاق "المصالحة" بعد ان استبعد المفاوضون الروس في البداية احتمال مغادرة المقاتلين خلال الجولات الاولى من المفاوضات الشاقة.

وبالتزامن، تتواصل عملية تسليم الفصائل المقاتلة أسلحتها الثقيلة والمتوسطة تطبيقا لاتفاق وقف اطلاق النار الذي ينص كذلك على دخول مؤسسات الدولة إلى مناطق الفصائل تدريجياً وإجلاء المقاتلين الرافضين للتسوية.

وكانت قوات النظام بدأت في 19 يونيو بدعم روسي عملية عسكرية في محافظة درعا، وحققت تقدماً سريعاً في مواجهة الفصائل التي يعمل معظمها تحت مظلة النفوذ الأردني الأميركي.