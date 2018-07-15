الملكية الأردنية تعلق رحلاتها الى النجف بسبب الأوضاع الأمنية

عمان: أعلنت الخطوط الجوية الملكية الاردنية في بيان الأحد تعليق رحلاتها الى مطار النجف جنوب بغداد "بسبب الأوضاع الأمنية" هناك.

وبحسب البيان "قررت الملكية الأردنية تعليق خدماتها بين عمان ومدينة النجف العراقية اعتبارا من الأحد حتى اشعار آخر نظرا للاوضاع الأمنية في مطار النجف".

وكانت الملكية تشغل اربعة رحلات اسبوعية الى مطار النجف.

وأشارت إلى أن النجف هي "المحطة التاسعة التي تعلق الملكية رحلاتها اليها لأسباب أمنية بعد الموصل (شمال العراق) ودمشق وحلب (في سوريا) وطرابلس وبنغازي ومصراتة (في ليبيا) وصنعاء وعدن (في اليمن)".

واقتحم متظاهرون غاضبون مساء الجمعة مطار النجف الدولي في اطار تظاهرات احتجاجية ضد فساد الاحزاب الحاكمة وللمطالبة بخدمات أساسية خصوصا الكهرباء والماء وفرص العمل.

وأقدم محتجون على إحراق مكاتب لبعض الأحزاب في المدينة قبل أن يعود الهدوء السبت.

وتشغل الملكية الاردنية حاليا 20 رحلة اسبوعيا الى بغداد، وخمس رحلات الى البصرة وثماني رحلات الى أربيل وأربع الى السليمانية في كردستان العراق.

