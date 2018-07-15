GMT 13:20 2018 الأحد 15 يوليو GMT 14:50 2018 الأحد 15 يوليو  :آخر تحديث
عليك مقاضاة الاتحاد الأوروبي لا التفاوض معه

هذا ما قاله ترمب لتيريزا ماي!

نصر المجالي
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نصر المجالي: كشفت رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب قدم لها نصيحة "متفجرة" في جلسة خاصة في مقرها الصيفي في (تشيكرز) يوم الجمعة بمقاضاة الاتحاد الاوروبي، بدلا من التفاوض معه بشأن شروط انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ماي لبرنامج "أندرو مار" على قناة (بي بي سي)، يوم الأحد إنها ضحكت ساخرة من مقترحات الرئيس الأميركي، وقالت بدلا من ذلك، فإنني كنت أشركت الاتحاد الأوروبي في المفاوضات وتوصلنا الى صفقة الخروج.

لكن رئيسة الوزراء البريطانية لم تكشف كيف أو على أي أساس بنى الرئيس الأميركي اعتقاده بأن بريطانيا تستطيع مقاضاة نادي بروكسل، كما لم يتضح أي نوع من الدعاوى القضائية، التي يؤيدها ترمب أو ما إذا كانت إحدى تلك الدعاوى ستكون ممكنة قانونيا.

وفي المقابلة، قالت ماي إن ترمب ابلغها بعد ذلك في المؤتمر الصحفي العلني المشترك قوله: "لا تبتعدي عن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي".

وتتزامن تصريحات ماي، مع سلسلة انتقادات لاذعة وجهها بعض أعضاء حزب المحافظين الذي تتزعمه ضد خططها في مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي.


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