GMT 13:58 2018 الأحد 15 يوليو GMT 13:59 2018 الأحد 15 يوليو  :آخر تحديث

الرئيس ترامب نصح بريطانيا بـ "مقاضاة" الاتحاد الأوروبي

بي. بي. سي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: الهجرة أضرت بأوروبا وزادت خطر الإرهاب

تيريزا ماي لبي بي سي: الرئيس ترامب نصحني بأن أقاضي الاتحاد الأوروبي بدلا من التفاوض معه



أشترك في قأئمتنا البريدية
* الحقل مطلوب

إستفتاء

في أخبار