اعتبر علاوي أن العراق يمر حاليا بأزمة وصفها بالأخطر مقترحًا حلولًا لانتشال البلاد من مشكلاتها فيما أعلنت السلطات حظرًا للتجوال في محافظة جديدة إثر حرق مقار أحزاب سياسية ومؤسسات حكومية بينما ارتفع عدد ضحايا الاضطرابات في أسبوعها الأول إلى 125 قتيلا وجريحًا.

إيلاف من لندن: قال نائب رئيس الجمهورية زعيم ائتلاف الوطنية الانتخابي اياد علاوي في تصريح صحافي الاحد تسلمت "إيلاف" نصه ان العراق يمر بأزمة لربما هي الأخطر اشتدت بعد الانتخابات الأخيرة التي شابتها الكثير من الإشكالات والطعون.

وأشار إلى أنّه "نظراً للتداعيات الحاصلة إضافة إلى الخشية من ملامح عودة الإرهاب والتطرف، ولانعدام حل الإشكالية القائمة بين بغداد واربيل بشكل جدي وجذري، تبرز الحاجة اليوم لمعالجات حقيقية تكمن بتشكيل حكومة لإنقاذ البلاد وتهدئة الأوضاع وإجراء انتخابات جديدة ونزيهة".

وقال موضحا "ن حكومة الانقاذ التي ندعو لها ستكون آخر المحاولات لمعالجة اوضاع البلاد المتأزمة، على ان تكون حكومة قادرة على الوفاء للمواطن وتلبية احتياجاته، تكون مسؤوليتها تحقيق الاستقرار وايجاد الحلول الفورية لابرز المشكلات في البلاد، ولانتشال العراق ونقله إلى حالة تطمئن كل مواطن عراقي".

وكشفت وزارة الصحة العراقية الاحد عن مصرع 5 مدنيين وإصابة 120 آخرين بين متظاهر ورجل أمن في حصيلة اولية للتظاهرات الشعبية في محافظات الجنوب.

إحراق مقار حزبية ورسمية وحظر التجوال بمحافظة رابعة

واليوم اتسعت الاحتجاجات الشعبية في محافظات جنوب العراق فقد احرق محتجون مقار احزاب سياسية والقائمقامية ومنزل القائمقام بحافظة ميسان الجنوبية.

وقالت مصادر مطلعة وشهود عيان بأن محتجين اقدموا على حرق مقار الاحزاب بمدينة السماوة عاصمة محافظة المثنى ومنعوا سيارات الاطفاء من اخماد الحرائق.

وقال شهود عيان ومتظاهرين ومسؤولين محليين إن المحتجين أضرمواالنيران في مقار بعض الاحزاب والمنظمات السياسية في السماوة موضحين في تصريحات نقلتها وكالة "السومرية نيوز" العراقية أن من بين تلك المقار منظمة بدر ومقر حزب الدعوة ومقر حزب الفضيلة فيما توعدوا بحرق بقية مقار الأحزاب الحاكمة الأخرى.

ومن جانبه كشف مدير اعلام صحة المحافظة ميسان عن اقدام المحتجين على حرق قائممقامية في المحافظة ومنزل القائممقام فيما أشار إلى إصابة 23 شخصا بجروح مختلفة.

وقال علي العلاق إن "متظاهرين غاضبين أحرقوا، اليوم قائممقامية المجر في المحافظة ومنزل القائممقام". وأشار إلى أنّ "مستشفيات المحافظة استقبلت 23 جريحا بينهم 6 اشخاص مصابين باطلاق رصاص".

وفرضت السلطات المحلية في المحافظة حظرا للتجوال بعد هذه الاضطرابات وقال نائب رئيس الحكومة المحلية حارث لهمود ان السلطات المحلية اقدمت على فرض حظر للتجوال بعد مقتل متظاهر بعد ان كانت السلطات فرضا مشابها في محافظات البصرة وكربلاء والنجف.

واليوم الاحد قتل ثلاثة متظاهرين واصيب عدد اخر منهم كما اصيب ثلاثة عناصر من الشرطة في محافظة البصرة أثناء محاولة إقتحام مبنى المحافظة من قبل المتظاهرين. وقد وصلت قوات من الرد السريع إلى مدينة البصرة وتولت مهمة حماية المؤسسات الحكومية والمنشآت النفطية.

وفي محافظة ميسان اقدم محتجون على حرق مبنى قائممقامية مدينة المجر كما سيطروا على مبنى مجلس المحافظة واحرقوا مقرات احزاب ومنعوا سيارات الاطفاء من اخماد الحرائق فيها. كما إقتحم متظاهرون السور الخارجي لمقر حكومة محافظة ذي قار وسط مواجهات أسفرت عن إصابة 48 متظاهرا وعدد من افراد الشرطة.

واتسعت رقعة الاحتجاجات العراقية الغاضبة اليوم ودخلت اسبوعها الثاني بسبب سوء الأوضاع المعيشية وامتدت لمحافظات عدة.. بينما رفعت السلطات حالة الاستنفار الأمني وتوعدت بإجراءات رادعة ضد من وصفتهم بالمندسين.

وأصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي يشغل أيضا منصب القائد العام للقوات المسلحة، توجيها عسكريا وضع بموجبه قوات الأمن في حالة تأهب قصوى في محافظات الجنوب ردا على الاحتجاجات.

وجاء أمر العبادي في محاولة للسيطرة على الاحتجاجات المتزايدة والتي امتدت من البصرة إلى مدن العمارة والناصرية والنجف.,; وكربلاء والحلة والديوانية وواسط.

