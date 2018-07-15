ترمب يصف روسيا والاتحاد الاوروبي والصين بالأعداء

واشنطن: اعتبر الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاحد ان روسيا والاتحاد الاوروبي والصين "اعداء" للولايات المتحدة لاسباب عدة، وذلك في مقابلة تم بثها عشية لقائه الاول مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال ترمب في المقابلة التي اجرتها معه شبكة "سي بي اس" السبت "اعتقد ان لدينا كثيرا من الاعداء. اعتقد ان الاتحاد الاوروبي عدو بسبب ما يفعلوه بنا في التجارة. كنا لا نفكر سابقا في الاتحاد الاوروبي ... لكنه عدو".

وتابع "روسيا هي عدو في بعض الجوانب. الصين عدو اقتصادي، بالطبع هي عدو. لكن هذا لا يعني انهم سيئون، هذا لا يعني شيئا. هذا يعني انهم منافسون".

وردا على سؤال عن "المنافس الرئيسي والعدو الاساسي للولايات المتحدة في العالم حاليا" قال ترمب "ان الاتحاد الاوروبي صعب جدا".

واضاف في كلامه عن الاتحاد الاوروبي "من الناحية التجارية انهم يستفيدون بالفعل منا"، مهاجما المانيا بشكل خاص كما فعل في السابق.

وقال في هذا الاطار "المانيا لديها اتفاق حول انبوب غاز مع روسيا، وتدفع مليارات ومليارات الدولارات سنويا من اجل الطاقة، وانا اقول هذا ليس جيدا وليس عادلا".

وتابع في السياق نفسه "يفترض ان نقاتل من اجل شخص وهذا الشخص يعطي مليارات الدولارات الى آخر علينا ان نحمي انفسنا منه، اعتقد ان هذا غير معقول".

وتم بث الاحد مقاطع من مقابلة ترمب على ان تبث كاملة الاثنين.