غارة إسرائيلية على مطار النيرب في حلب

بيروت: قالت وسائل الإعلام الرسمية السورية الأحد إن صواريخ إسرائيلية قصفت موقعا عسكريا سوريا قرب مطار النيرب في مدينة حلب.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر عسكري قوله "يكرر العدو الصهيوني محاولاته اليائسة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة ويستهدف بصواريخه أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ"سانا" أن "العدو الإسرائيلي “استهدف مساء اليوم بالصواريخ أحد مواقعنا العسكرية شمال مطار النيرب بريف حلب".

ولفت ذات المصدر إلى أن "هذا العدوان الإسرائيلي يأتي في سياق المحاولات اليائسة المتكررة لدعم المجاميع الإرهابية المهزومة في درعا والقنيطرة، أمام ضربات الجيش العربي السوري الذي يواصل عملياته العسكرية على مواقع الإرهابيين".

وقالت الوكالة: "يعمد العدو الإسرائيلي إلى التدخل المباشر لرفع معنويات إرهابييه من تنظيم جبهة النصرة وغيره من المجموعات التكفيرية بعد كل هزيمة تتلقاها على أيدي وحدات الجيش والقوات الحليفة والرديفة حيث تثبت التقارير الميدانية والاستخباراتية أن التنظيمات الإرهابية هي ذراع إسرائيل وغيرها من أعداء السوريين لتنفيذ أجندات ومؤامرات تستهدف الدولة السورية".

ويقع مطار النيرب إلى الشرق من مدينة حلب بنحو 10 كم، ويتوسط منطقتي النيرب وجبرين، ويحده شمالا مدينة الشيخ نجار الصناعية أحد أكبر المناطق الصناعية في سوريا.

وذكرت مصادر أهلية لوكالة "سبوتنيك" الروسية أن أصواتا يرجح أنها ناجمة عن سير الصواريخ تم سماعها في المنطقة الجنوبية الغربية من المنطقة المستهدفة ما يؤشر إلى أن الاستهداف تم مجددا عبر الأجواء اللبنانية.

ويأتي الاستهداف الإسرائيلي الجديد بالتزامن مع انتقال عمليات الجيش السوري من ريف درعا الغربي باتجاه ريف مدينة القنيطرة جنوب شرق البلاد، وهي المنطقة المحاذية لمنطقة فصل القوات بين الجيش السوري والقوات الإسرائيلية في الجولان المحتل.