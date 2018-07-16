إحراق 845 سيارة على هامش احتفالات العيد الوطني الفرنسي

باريس: أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مساء الأحد ان أعمال الشغب التي شهدتها فرنسا ليلتي الجمعة والسبت على هامش الاحتفالات بالعيد الوطني أسفرت عن إحراق 845 سيارة وتوقيف 508 مشبوهين.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن السيارات التي احرقت على هامش احتفالات هذا العام عددها اقل من تلك التي احرقت على هامش احتفالات السنة الماضية حين اضرم المشاغبون النار في 897 سيارة. بالمقابل فإن عدد الموقوفين هذا العام هو اكبر بكثير من عددهم العام الماضي إذ بلغ يومها 368 موقوفا.

وأعرب المتحدث عن سروره لأن اعمال الشغب هذا العام "لم يتخللها اي حادث كبير".

وبحسب حصيلة وزارة الداخلية فقد أصيب في اعمال الشغب ليلتي الجمعة والسبت 29 عنصرا من قوات الامن مقابل 21 العام الماضي.

ونشرت فرنسا 110 آلاف عنصر من قوات الشرطة والدرك لتأمين سلامة المحتفلين بالعيد الوطني وبنهائي كأس العالم في كرة القدم الذي فازت فيه فرنسا مساء الاحد على حساب كرواتيا في موسكو.