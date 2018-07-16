ترامب يلعب الغولف في اسكتلندا وسط احتجاجات مستمرة ضده

من المتوقع أن يلعب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الغولف في منتجعه في أيرشاير السبت في الوقت الذي تشهد فيه البلاد المزيد من الاحتجاجات ضد زيارته بريطانيا.

وسيقضي ترامب - وهو من أم اسكتلندية- وزوجته ميلانيا عطلة نهاية الأسبوع في فندق ترنبري.

ومن المقرر انطلاق مظاهرة بالقرب من البرلمان الاسكتلندي في إدنبره السبت، وسيرفع بالون "ترامب الرضيع" الذي حُظر رفعه في هوليرود و ترنبري.

وشهدت العاصمة البريطانية ظهر الجمعة خروج الألاف في مظاهرات احتجاجاً على زيارة ترامب لبريطانيا.

واحتشد المتظاهرون في ساحة جورج في غلاسكو قبيل وصول ترامب إلى إسكتلندا.

Reuters

وقال ترامب في تشيكيرز إن هناك إمكانية للتوصل لابرام "اتفاقية تجارية ثنائية مع بريطانيا"، وذلك بعد ساعات من انتقاده ماي بشأن البريكست في صحيفة "صن" البريطانية.

ووصفت زيارته للجزء الاسكتلندي من رحلة ترامب بأنه "زيارة خاصة".

ولطالما تحدث ترامب عن حبه لإسكتلندا وشعبها، كما أنه واظب على زيارتها لسنوات عديدة، إلا أن هذه هي الزيارة الأولى له منذ توليه منصبه.

وكان في استقبال ترامب وزوجته ميلانيا، السكرتير الاسكتلندي ديفيد مونديل الذي قال إن " هذه الزيارة فرصة لتعزيز الراوبط الحيوية بين بريطانيا والولايات المتحدة".

ومن غير المتوقع أن يلتقي ترامب برئيسة حكومة إقليم إسكتلندا نيكولا ستيرجن التي طالما انتقدته علانية.

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صور لزيارة ترامب إلى بريطانيا

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وستقود ستيرجن الآلآف من المتظاهرين في مسيرة في غلاسكو السبت.

وقبيل وصول ترامب، تم نشر القناصة بالقرب من المواقع المطلة على ملعب الغولف، كما سير بعض الضباط دوريات في الملعب والمناطق المحيطة به، كما تشهد اسكتلندا بالكامل عملية أمنية كبيرة.

ومن المقرر أن يغادر ترامب اسكتلندا الأحد متجهاً إلى فنلندا قبيل القمة المرتقبة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

PA

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