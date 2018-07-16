قمة بوتين وترمب: رهان كل من موسكو وواشنطن

واشنطن: يلتقي الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترمب الاثنين في هلسنكي لعقد أول قمة بينهما في سياق من التوتر غير المسبوق. في ما يلي ما تأمل كل من موسكو وواشنطن بتحقيقه من خلال هذا الاجتماع الثنائي.

- "اعتراف غير رسمي" لروسيا -

يشكل اللقاء بحد ذاته انتصارا للكرملين برأي المحلل أندري باكليتسكي الذي يشير إلى أن الرئاسة الروسية كانت تسعى منذ زمن طويل الى تنظيم مثل هذه القمة، غير أنها كانت تصطدم حتى الآن بتمنع واشنطن.

لكن المحلل لا يتوقع تحقيق "اختراق" لافت من خلال الاجتماع الذي يتوقع أن تطرح خلاله ملفات شائكة كالحرب في سوريا والنزاع في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على الاقتصاد الروسي منذ 2014.

أقصى ما يمكن ترقبه من القمة برأي باكليتسكي هو إعلان مشترك غير ملزم. ويرى المحلل السياسي أليكسي مالاشنكو أن مجرد انعقاد القمة هو بالنسبة لبوتين "اعتراف غير رسمي بروسيا كقوة عظمى". فمن خلال فرض عقوبات على روسيا تم تشديدها تدريجيا، كان الغربيون يعتزمون عزل الكرملين على الساحة الدولية.

وقد يحاول بوتين بحسب مالاشنكو إقناع دونالد ترمب بتبني سياسة "أكثر مرونة" حيال تسوية النزاع في سوريا، على أمل أن تخفض واشنطن أنشطتها العسكرية في هذا البلد. ويعتبر المحلل أن أي تسوية في هذه المنطقة ستكون بمثابة انتصار لموسكو.

ترمب من جهته سيحاول إقناع نظيره الروسي بوجوب انسحاب القوات الإيرانية من سوريا، لكن بوتين "ليس مستعدا ربما" لتعريض علاقاته مع طهران للخطر بالتفاوض حول هذا الموضوع، وهي حليفة تقليدية لكلا موسكو ودمشق.

في مطلق الأحوال، يبدو النزاع في سوريا ملفا أسهل للرئيسين من النزاع في شرق أوكرانيا بين المتمردين الموالين لروسيا وقوات كييف، وهي مسألة في غاية الحساسية لموسكو.

في ما يتعلق بالاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، يقول باكليتسكي إن روسيا التي ترفضها بشدة منذ البداية ستؤكد مرة جديدة موقفها خلال القمة. لكنه لم يستبعد أن توافق روسيا على إصدار بيان مشترك يتعهد الطرفان فيه عدم تدخل أحدهما في شؤون الآخر.

طي صفحة أوباما لترمب

تشكل القمة بالنسبة الى ترمب فرصة لفرض نفسه في محور سياسة الولايات المتحدة الخارجية. ويؤكد ويليام بومرانز مساعد مدير مركز ويلسون في معهد كينان أن ترمب "يود أن يظهر في موقع الرجل الذي يتخذ هذه القرارات والذي يتخذها من طرف واحد وصانع القرار الرئيسي".

وتابع ردا على أسئلة فرانس برس أن الظهور في هذا الموقع "أهم بكثير لترامب مما سيحصل عليه" في القمة. وأوضحت ألينا بولياكوفا من معهد بروكينغز في واشنطن أن الملياردير الجمهوري يعتزم توظيف هذه القمة لخدمة أهداف انتخابية. وقالت "ما الذي سيكون بوسع ترمب عرضه على أنه انتصار في ما يتعلق بروسيا؟ عمليا، هو أن +أوباما أضر بهذه العلاقات وأنا حسنتها+".

تابعت أنه سيكون بوسعه أيضا القول إن "روسيا ليست تهديدا لنا، لأنني أقمت أنا شخصيا هذا التواصل مع بوتين". من جهته لفت ويليام كورتني من معهد "راند كوربوريشن" للأبحاث في واشنطن إلى أن الولايات المتحدة قد تسعى خلال هذه القمة إلى توقيع بعض الاتفاقات الصغيرة حول موضوعات أقل إشكالية.

وذكر من بين هذه الاتفاقات المحتملة اتفاقا على إعادة فتح القنصلية الأميركية في سان بطرسبورغ والقنصلية الروسية في سان فرانسيسكو اللتين تم إغلاقهما في سياق التوتر المسجل خلال الأشهر الماضية بين البلدين.

في المقابل، استبعد كورتني التوصل إلى اتفاق أهم مثل اعتراف واشنطن بضم روسيا للقرم لقاء تأييد موسكو لخروج القوات الإيرانية من سوريا.

