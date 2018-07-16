لندن: شكل أكثر من 100 نائب محافظ "حزباً داخل حزب المحافظين" في محاولة لاجهاض خطة بريكسيت التي أعدتها رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ويرى خصومها انها ستُبقي بريطانيا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالاتحاد الاوروبي بعد خروجها منه.

تكتل جديد

وقالت الصحيفة التي كشفت عن تشكيل الكتلة الجديدة إنها تهدد بتفجير الانقسامات داخل حزب المحافظين بشأن الخطة التي اتفقت عليها حكومة ماي في خلوة تشيكرز، مقر اقامتها الريفي قبل عشرة ايام.

ويتولى ستيف بيكر، وزير بريكسيت الجديد، التنسيق بين اعضاء الكتلة المعارضة لخطة ماي، حيث اصدر توجيهات لأعضائها بشأن التصويت ضد خط الحزب الرسمي.

حرب أهلية

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن مصدر في المعسكر المناهض للاتحاد الاوروبي قوله "إذا أرادت تيريزا ماي إشعال حرب أهلية داخل حزب المحافظين، فإن حرباً أهلية هي ما سيحدث داخل الحزب".

وأضاف المصدر أن التوجيهات بشأن طريقة التصويت تستهدف الخطة التي اتفق عليها وزراء ماي في تشيكرز، وأي قضية أخرى يتعين اجهاضها.

لم تعد حكومة محافظين

وأكد المصدر أن ماي لن تتمكن من تمرير خطتها على أساس العمل مع نواب حزب العمال بل سيتعين عليها تمرير كل شيء على اساس ائتلاف مع نواب حزب العمال. وأضاف "أيا يكن الأمر، فإنها لن تعود حكومة محافظين".

وفي رسالة وجهها وزير بريكسيت الى النواب المحافظين، دعا الى التصويت لصالح اربعة تعديلات على مشروع قانون الضرائب والتجارة عبر الحدود حين يُطرح للتصويت اليوم الاثنين.

وكانت رئيسة الوزراء توصلت الى اتفاق "جماعي" على أُسس العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي خلال اجتماع تشيكرز في 6 يوليو. ويطرح البيان المشترك الذي وقعته ماي واعضاء حكومتها خطة لاقامة "شراكة اقتصادية وأمنية" مع الاتحاد الاوروبي.

نموذج النرويج

وقال مراقبون إن الخطة تهدف الى أن بريكسيت يكون في المحصلة النهائية قريب الشبه بنموذج العلاقة بين النرويج والاتحاد الاوروبي.

واستقال قطبا معسكر بريكسيت بوريس جونسون وديفيد ديفيز من الحكومة بسبب خطة ماي التي وافق عليها الوزراء الآخرون في خلوة تشيكرز.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي اكسبريس". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.express.co.uk/news/uk/989315/Brexit-news-tory-rebels-whatsapp-group-Theresa-May-no-Soft-Brexit-white-paper-2018-news

