توسك: ترمب يشيع أخبارًا كاذبة عن الإتحاد الأوروبي

بروكسل: قال رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب "يشيع أخبارا كاذبة" عندما ينعت أوروبا بأنها خصم للولايات المتحدة وحث قمة ترمب - بوتين الاثنين على حماية النظام العالمي.

ففي مقابلة مع شبكة "سي بي اس" عرضت مقاطع منها الاحد، قال ترمب ان روسيا والاتحاد الاوروبي والصين هم "خصوم" لاسباب مختلفة، وحدد أن الاتحاد الأوروبي خصم في مجال التجارة، قبل لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال توسك في تغريدة أرسلها في وقت متأخر مساء الاحد خلال قمة بين الاتحاد الاوروبي والصين في بكين دون تسمية ترمب بشكل مباشر، "إن أميركا والاتحاد الاوروبي هما أعز صديقين. من يقول اننا أعداء يشيع أخباراً كاذبة".

ولطالما استخدم ترمب عبارة "أخبار كاذبة" لمهاجمة وسائل الإعلام التي لا تروق له تقاريرها.

وقال توسك في تغريدة منفصلة، "أوروبا والصين، وأميركا وروسيا، اليوم في بكين وهلسنكي مسؤولة بشكل مشترك عن تحسين النظام العالمي وليس تدميره".

وأضاف رئيس الوزراء البولندي السابق "آمل أن تصل هذه الرسالة إلى هلسنكي".

عبر توسك بذلك عن مخاوف أوسع من أن ترمب بصدد تقويض النظام العالمي الذي أرسي ما بعد الحرب العالمية الثانية والذي بنت فيه الولايات المتحدة منظومة من التحالفات والأحكام هدفها تعزيز السلام والازدهار.

قال ترمب لبرنامج "واجه الأمة" (فيس ذا نايشن) على شبكة "سي بي أس" الأحد، "أعتقد أن الاتحاد الأوروبي عدو، ما يفعلونه بنا في التجارة".

كما جدد الرئيس الأميركي اتهام الاتحاد الأوروبي باستغلال الولايات المتحدة في مجال التجارة. وفرضت إدارة ترمب رسوم جمركية على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا وكذلك من المكسيك وكندا والصين، ما أثار ردوداً انتقامية ومخاوف من حرب تجارية.

وحذر توسك في بكين من أن التوترات التجارية قد تتحول إلى "صراع ساخن".

خلال قمة حلف شمال الأطلسي التي عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل انتقد ترمب حلفاءه الأوروبيين لعدم الإيفاء بالتزاماتهم المالية في إطار الحلف. ما أثار مخاوف بشأن التزام بلاده بذلك.

وقبل القمة، وجه توسك رسالة حادة إلى ترمب لوقف انتقاد الحلفاء الأوروبيين، قائلاً إن "الولايات المتحدة ليس لديها ولن يكون لديها حليف أفضل من الاتحاد الأوروبي. نحن ننفق على الدفاع أكثر بكثير من روسيا وبقدر ما تنفقه الصين".

وأضاف "عزيزتي أميركا، قدروا حلفاءكم، فليس لديكم الكثير منهم".