GMT 11:38 2018 الإثنين 16 يوليو GMT 11:43 2018 الإثنين 16 يوليو  :آخر تحديث
الرئيس الأميركي يأمل بعلاقة استثنائية مع روسيا

بدء قمة ترمب بوتين في هلسنكي

صحافيو إيلاف
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هلسنكي: بدأ الرئيسان الاميركي والروسي الاثنين في هلسنكي قمة تاريخية حيث أعرب دونالد ترمب عن أمله في إقامة "علاقة استثنائية" مع فلاديمير بوتين الذي اعتبر أنه آن الاوان لاجراء محادثات "جوهرية" حول نزاعات العالم.

وتبادل الرئيسان بعض الكلمات امام الصحافيين في مستهل القمة وفيما اشاد ترمب بالنتائج المحتملة للقاء، قال بوتين "لقد آن الاوان للتباحث بطريقة جوهرية حول علاقاتنا والمناطق التي تشهد مشاكل في العالم".

وقال ترمب "اعتقد انه سيكون لدينا في النهاية علاقة استثنائية، ان التوافق مع روسيا هو أمر جيد وليس بالأمر السيء".


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