عرض نبتة بطاطا نقلها داروين من تشيلي للجمهور

لندن: ستكون نبتة بطاطا عاد بها تشارلز داروين من جولته البحثية حول العالم بسفينة بيغل، من بين عشرات النباتات النادرة التي ستُعرض للجمهور لأول مرة.



وعُثر على العينة النباتية مركونة في الجمعية الملكية للبستنة قبل خمس سنوات.

وكان العالم الشهير اكتشف نبتة البطاطا في جزيرة قبالة ساحل تشيلي في عام 1835.

جزء من التاريخ

ونقلت بي بي سي عن تيفي هارفي مديرة قسم العشبيات في الجمعية الملكية للبستنة قولها إن النبتة "جزء من تاريخ العالم وكانت جزء من الجولة البحرية، والجولة البحرية قادت الى نظرية النشوء والارتقاء".

وتملك الجمعية مجموعة من المواد الثمينة بما في ذلك عينات نباتية نادرة وكتب قديمة وفهارس نباتية.

وسيُعرض أكثر من مليون من هذه الآثار العلمية والتراثية المهمة لتمكين الجمهور من مشاهدتها على الانترنت وفي المركز الجديد للجمعية الملكية للبستنة في اطار مشروع كلفته 5 ملايين جنيه استرليني، كما افادت بي بي سي في تقرير عن المشروع.

اول عرض

وقالت فيونا ديفيسون رئيسة المكتبات والمعارض في الجمعية ان لهذه النباتات وعيناتها "تاريخاً مديداً ولكنها حُفظت في أدراج في الظلام ولم يرها الجمهور".

وتقف وراء النباتات التي نزرعها اليوم مئات السنين من البحث العلمي الذي ساهم فيه أبطال مجهولون، بينهم مستكشفون جمعوا عينات من أصقاع بعيدة وعلماء نبات وجدوا طرقاً لإنتاج أجيال جديدة من النباتات.

حكاية النرجس

وعلى سبيل المثال ان زهرة النرجس البري كادت تنقرض بسبب مرض غامض قبل نحو 100 سنة.

وكُلفت الجمعية الملكية للبستنة بدراسة المشكلة في عام 1916. وأسفرت جهود العالم جيمس كيركهام الذي كان يعمل في الجمعية عن انقاذ هذه النبتة عندما اكتشف ان تسخين بصيلات النرجس البري بدرجة 43 مئوية يدمر الدودة الصغيرة التي تسبب موت البصيلة.

كنوز نباتية

وقالت المديرة العامة للجمعية الملكية للبستنة سو بيغز ان الجمعية ستعرض خلال السنوات الخمس المقبلة كنوزاً نباتية للجمهور تتيح معايشة عجائب البستنة وتبين لماذا من الضروري ان يزرع كل شخص نبتات من أجل البشر والنبات والكوكب.

اعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي

https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-44797298







