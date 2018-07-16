نيجيريا: هجوم لبوكو حرام يسفر عن مقتل عشرات الجنود

كانو: قتل عشرات الجنود في هجوم شنته جماعة بوكو حرام على قاعدة عسكرية في نهاية الاسبوع شمال شرق نيجيريا، كما اعلنت الاثنين مصادر أمنية.

فقد اجتاح المتمردون مساء السبت قاعدة عسكرية تضم اكثر من 700 جندي في ولاية يوبي، القريبة من حدود النيجر، غداة هجوم آخر استهدف جنودا في ولاية بورنو المجاورة.

ولم تصدر السلطات اي حصيلة رسمية بعد الهجوم السبت، لكن مصدرا عسكريا اكد لوكالة فرانس برس، طالبا التكتم على هويته، "حتى الان، خسرنا 31 جنديا منهم 3 ضباط".

واضاف هذا المصدر ان "اثنين من عناصر الميليشيات (الذين يقاتلون بوكو حرام مع الجيش) قد لقيا مصرعهما ايضا في الهجوم"، موضحا ان 24 جنديا جريحا قد نقلوا الى المستشفى للمعالجة.

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال مسؤول في الميليشيا المدنية بمايدوغوري، عاصمة بورنو، "ليس لدي العدد الدقيق (للجنود) القتلى". واضاف "لكن امس (الأحد)، نقلت جثث الضحايا في ثلاث شاحنات الى ثكنة مايملاري العسكرية في مايدوغوري. هذا يعني ان الحصيلة كبيرة".

واضاف هذا المصدر ان مقاتلي بوكو حرام دخلوا القاعدة وهم يرتدون البزات العسكرية ويقودون آليات بألوان الجيش النيجيري.

واوضح ان "الجنود ظنوهم زملاء من مدينة غوبيو (القريبة) وفتحوا ابواب القاعدة". ونسب عناصر ميليشيات الهجوم الى فصيل ابو مصعب البرناوي، التابع لتنظيم الدولة الاسلامية الذي يستهدف خصوصا القوات النيجيرية.