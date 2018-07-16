مشروع بريطاني لمقاتلة جديدة بالتعاون مع مجموعة ايطالية

فارنبورو: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الاثنين انتاج مقاتلة جديدة في اطار مشروع مشترك بين مجموعتي "بي آي اي" و"رولز رويس" البريطانيتين ومجموعة "ليوناردو" الايطالية وصانع الصواريخ الاوروبي "ام بي دي آي".

وقالت ماي في معرض الطيران في فارنبورو بضاحية لندن ان المشاركين في البرنامج الذي اطلق عليه اسم "تيمبست" سيستثمرون ملياري جنيه بحلول 2025.

ويأتي هذا الاعلان بعد اشهر على الكشف رسميا عن التعاون بين الفرنسيين والالمان لانتاج مقاتلة جديدة.

واضافت رئيسة الوزراء ان هذه المبادرة ترمي الى "ضمان مستقبل على الاجل البعيد لصناعة المقاتلات" في بريطانيا في حين تخطط السلطات لاستبدال مقاتلة تايفون الحالية (يوروفايتر).

واعلن وزير الدفاع البريطاني غافين ويليامسون ان هذا المشروع الدولي الذي ستضطلع فيه بريطانيا بدور رائد يندرج في "استراتيجية ترمي الى ابقاء هيمنتنا على صناعة الطيران لدينا وفي الخارج".

واضاف ان هذه الطائرة يمكن تشغيلها مع او بدون طيار.

وتسعى بريطانيا لاستبدال يوروفايتر-تايفون التي تستخدمها قواتها المسلحة وهي ثمرة تعاون بين "بي آي اي سيستمز" البريطانية و"ايرباص" الاوروبية و"فينميكانيكا" الايطالية.

للجيل الجديد من المقاتلات تتجه ايرباص الى استراتيجية سياسية فرنسية المانية بهدف انتاج مع منافستها مجموعة "داسو افيايشين" الفرنسية طائرة قد تنتج بحلول 2040.

ووضعت ايرباص وداسو "خارطة طريق مشتركة" ستضم مقترحات لتطوير "طائرة تجريبية" اعتبارا من 2025.

وترفع المجموعتان المتنافستان مع مقاتلاتهما يوروفايتر ورافال، التحدي السياسي الذي اطلقته باريس وبرلين ووحدتا قواهما لمواجهة منافسة اميركية شرسة جدا.

وحيال هذا التقارب يخشى البريطانيون ان يتركوا جانبا وبدأوا الاثنين انشطتهم الاستكشافية. واشارت الصحف الى عدة خطط ممكنة في الاسابيع الماضية بما في ذلك تعاون مع شركة "صعب" السويدية.