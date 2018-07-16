حساب سرعة تمدد الكون يسفر عن لغز غريب

توصل علماء في وكالة ناسا إلى حساب سرعة تمدد الكون بدقة، حيث لاحظوا أنه يتمدد بطريقة غريبة، معتبرين أن الرقم الذي حصلوا عليه قد ينتج قوانين فيزيائية جديدة تحكم الكون، وتسهم في فهم أصله ومساره.

لندن: أجرى العلماء أدق حساب على الاطلاق لتوسع الكون وكانت النتيجة في منتهى الغرابة.

واستخدم العلماء في "ناسا" تلسكوبين فضائيين لحساب سرعة تمدد الكون لأن اكتشاف هذا الرقم المهم يمكن ان يساعد على فهم أصل الكون والى أين يسير، كما افادت صحيفة الاندبندنت في تقرير عن حسابات "ناسا" الجديدة لسرعة تمدد الكون.



بلبلة

وأشارت الصحيفة في تقريرها ان نتيجة الحسابات تزيد من البلبلة أكثر مما تبدده، وهو اكتشاف ربما يشير الى ان قوانين فيزيائية جديدة تماماً تحكم الكون بانتظار اكتشافها.

وقالت "ناسا" ان سبب النتائج المحيرة قد يكون المادة الداكنة وكونها اشد غموضاً مما كان يُعتقد في السابق، أو جسيماً جديداً مجهولا في الفضاء.



معدل التمدد

ويسعى العلماء من زمن طويل الى حساب معدل تمدد الكون المعروف باسم ثابت هابل بأكبر قدر ممكن من الدقة. فان تحديد سرعة تمدد الكون منذ الانفجار الكبير قبل 13.8 مليتر سنة يمكن ان يقدم إجابة عن أهم الأسئلة المتمثلة بالسؤالين، من أين أتى الكون والى أين هو سائر.

ولكن مع تزايد دقة الحسابات ازداد الاختلاف بينها. وتأتي نتائج طرق مختلفة في الحساب مغايرة لنتاج طرق أخرى.

ويعرف الفلكيون أين كان الكون في البداية وبحساب سرعة تمدده ينبغي أن يعرفوا أين هو الآن. ولكن النتيجة التي يحصلون عليها لا تتفق مع هذا الحساب. ويشير هذا الى خطأ في القياسات أو في فهم العلماء للكون.

لغز

وتوصل العلماء في الدراسة الجديدة الى ان حساباتهم صحيحة، لكنّ شيئاً غير مُكتَشف يغير الطريقة التي يتمدد بها الكون.

وأكد رئيس فريق العلماء والفائز بجائزة نوبل للفيزياء آدم ريس من معهد علوم الفضاء والتلسكوب في جامعة جونز هوبكينز الاميركية ان الأمر لا يتعلق بخطأ في أي من الحسابات.

وأضاف ان العملية كمن يتنبأ بطول طفل من حساب معدل نموه، ثم يجد ان طوله حين اصبح شخصاً بالغاً فاق التنبؤ بفارق كبير. واعترف ريس قائلا "نحن حائرون جداً".

ويأتي احد الحسابات من مرصد بلانك التابع لوكالة الفضاء الاوروبية التي رسمت كيف كان الكون يبدو بعد 360 الف سنة فقط على نشوئه. ولكن حسابات العلماء في ناسا باستخدام تلسكوب هابل لا تتفق مع حسابات مرصد بلانك.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الاندبندنت". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/nasa-universe-expanding-space-telescope-hubble-planck-esa-a8446411.html

