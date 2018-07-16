إنطلاق الأسبوع الإماراتي الصيني

أبوظبي: استضاف مسرح منارة السعديات بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، أمس، حفل تدشين كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ بنسخته العربية، وذلك على هامش ندوة ثقافية عن الكتاب، لمتحدثين من الإمارات والصين.

وحضر الحفل كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، وسلطان أحمد الجابر وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام، وعلي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، وني جيان السفير الصيني في الإمارات.

وكانت الإمارات أعلنت، عن إطلاق الأسبوع الإماراتي - الصيني الذي يستمر من 17 يوليو الجاري إلى 24 من الشهر نفسه، بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للبلاد يوم الخميس المقبل.

وقالت الكعبي، في الكلمة التي ألقتها خلال الندوة: "أود في البداية أن أرحب بكم في هذه المناسبة الثقافية التي نحتفي فيها بإطلاق النسخة العربية من كتاب الرئيس الصيني شي جين بينغ حول الحكم والإدارة، الذي يلخص إنجازات الرئيس الصيني ورؤيته الواسعة وروحه الريادية وقيادته الملهمة".

وأضافت: "إننا نسعى مع الصين إلى تعميق وتمتين العلاقات الثقافية والمعرفية وقد اجتزنا شوطا كبيرا من هذا الجانب وحققنا إنجازا مهما يتبلور كل يوم في مزيد من مبادرات الترجمة والنشر والتوزيع وبرامج الابتعاث للطلبة، وتعليم اللغتين العربية والصينية في كل من البلدين".

وأوضحت الوزيرة الإماراتية أن تعاون البلدين أكثر من مجرد تبادل اقتصادي وتجاري، بل "هو تكامل ثقافي وإنساني واستمرارية تبادل معرفي وحضاري لخير بلدينا ورفاهية شعبينا".

من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لدائرة الإعلان والترويج للحزب الشيوعي الصيني اللجنة المركزية، وانغ شياوهوي، إن كتاب الرئيس الصيني حول الحكم والإدارة يعد من الكتب الموثوق بها التي تؤدي إلى استيعاب وفهم أفكار "شي جين بينغ" حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الحديث.

ونوّه إلى أن فصول الكتاب تكشف رؤية الرئيس الصيني وآراءه حول السياسة والاقتصاد والمجتمع والشؤون العسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى المجالات الثقافية والحياة، وطرح خبرته الكبيرة في إدارة شؤون البلاد، وقد حظي الكتاب باهتمام كبير عالميا وعربيا، خاصة اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الشرق الأوسط.