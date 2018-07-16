ترمب وبوتين: حوار مثمر وصريح في هلسنكي

أشاد الرئيسان الأميركي دونالد ترمب، والروسي فلاديمير بوتين باجتماعهما، وذلك بعد القمة التاريخية التي عقدت في العاصمة الفنلندية هلسنكي بين الزعيمين.

هلسنكي: أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاثنين بالحوار "المباشر والصريح" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين بعد قمة تاريخية في هلسنكي بين الزعيمين.

وقال ترمب في مؤتمر صحافي مشترك "لقد اختتمت للتو اجتماعًا مع الرئيس بوتين بشأن سلسلة من القضايا المهمة لبلدينا، اجرينا حوارًا مباشراً وصريحاً ومثمرًا للغاية".

منافس لا خصم

وأضاف ترمب أن القمة الأميركية الروسية بحثت الهجمات الإرهابية والتعاون الأمني، مؤكدًا على أهمية الضغط على إيران.

وقال: "سميت بوتين منافسا في إطار المدح ولم أنعته بالخصم".

الانتخابات الأميركية

ولم يوجه ترمب اي انتقادات لنظيره الروسي على خلفية احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الاميركية مشددًا على نفي فلاديمير بوتين "بشدة" اي تدخل.

وتشتبه الاستخبارات الاميركية بان بوتين وراء حملة قرصنة ودعاية للتدخل في الانتخابات الاميركية في 2016 من اجل ترجيح فوز ترمب، لكن الاخير بدا وكانه يقف مع الجانب الروسي.

وقال ترمب "لدي ثقة كبيرة في الاستخبارات الاميركية لكنني اقول لكم ان الرئيس بوتين كان شديدا وقويا في نفيه اليوم وقدم عرضا لا يصدق".

وعرض بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب السماح بمجيئ محققين اميركيين الى روسيا لاستجواب 12 من عناصر الاستخبارات الروسية اتهمهم المحقق الخاص روبرت مولر الاسبوع الماضي بالتدخل في الانتخابات الاميركية.

ناجحة ومفيدة

من جانبه، قال الرئيس الروسي إن محادثاته مع نظيره الاميركي كانت "ناجحة جدا ومفيدة للغاية". وأضاف أن "المحادثات جرت وسط اجواء من الصراحة والعمل، واعتبرها ناجحة جدا ومفيدة للغاية".

ودعا بوتين الى "عدم استخدام العلاقات الروسية الاميركية للمقايضة، في اطار الصراع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة".

وقال من جهة ثانية "من الواضح للجميع ان علاقاتنا الثنائية تمر بفترة صعبة، الا انه لا يوجد سبب موضوعي" لكي تكون هذه العلاقات صعبة.

من جهته قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ان القمة الاولى بين بوتين وترمب "كانت اكثر من ممتازة".

وردا على سؤال صحافي حول اجواء المحادثات بين ترمب وبوتين، قال لافروف بانها كانت "رائعة واكثر من ممتازة"، حسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس الروسية للانباء.