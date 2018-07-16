GMT 16:11 2018 الإثنين 16 يوليو GMT 16:22 2018 الإثنين 16 يوليو  :آخر تحديث
عرض على واشنطن استجواب المتهمين بالتدخل في الانتخابات

بوتين يقر: أردت فوز ترمب بالرئاسة

صحافيو إيلاف
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هلسنكي: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين، انه كان يريد بالفعل فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الاميركية "لانه كان يتكلم عن تطبيع للعلاقات الروسية الاميركية".

واضاف بوتين في ختام قمته مع ترمب في هلسنكي "نعم اردته ان يفوز لانه كان يتكلم عن تطبيع للعلاقات الروسية الاميركية". والمعروف ان تحقيقا يجري في الولايات المتحدة حول احتمال تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016 لصالح ترمب.

وعرض الرئيس الروسي على واشنطن الاثنين استجواب عناصر الاستخبارات الروس المتهمين بالتدخل في الانتخابات الاميركية في 2016.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع ترمب "هناك اتفاق تعاون في القضايا الجنائية بين الولايات المتحدة وروسيا يعود تاريخه للعام 1999 لا يزال ساريا. في هذا الاطار يمكن (للنيابة العامة الاميركية) ان تطلب استجواب هؤلاء المتهمين".

ووجهت واشنطن الجمعة الاتهام الى 12 من عناصر الاستخبارات الروسية بقرصنة أجهزة كمبيوتر للحزب الديموقراطي في 2016.


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