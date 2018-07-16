لندن: عاد بوريس جونسون الذي استقال من منصب وزير الخارجية الاسبوع الماضي لمعارضته خطة رئيسة الحكومة المتعلقة ببريكست، الى كتابة المقالات في صحيفة ديلي تلغراف، المعروفة بمواقفها المشككة بالاتحاد الاوروبي.

وكتبت الوسيلة الاعلامية على صفحتها الاولى الاثنين "لقد عاد". وعين جونسون وزيرا للخارجية في يوليو 2016 بعد ان لعب دورا رئيسيا في حملة الاستفتاء على بريكست.

واضطر للتخلي عن كتابة المقالات بعد ان قال متحدث ان ذلك "غير ملائم" لمنصبه الجديد.

وعندما تخلى عن عمله في الصحيفة اضطر ايضا للتنازل عن راتب قدره 275 ألف جنيه استرليني (311 الف يورو) ليحصل على راتب وزاري اقل بلغ نحو 144 الف جنيه.

جونسون البالغ من العمر 54 والمعروف بزلاته المتكررة وحدة تصريحاته، بدأ العمل كصحافي وتعاون لفترات متقطعة مع ديلي تلغراف خلال عشرين عاما.

وكان مراسلا للصحيفة في بروكسل بين 1989 و1994، واشتهر بكتابة المقالات الحادة المشككة بجدوى الاتحاد الاوروبي، بعد ان طردته صحيفة ذا تايمز بسب اقتباس.

وخلال عمله لسنتين في الحكومة، كتب نحو 20 مقالة لصحيفة تلغراف، كثيرا ما قوض فيها مواقف ماي ودعا الى اجراءات اكثر تشددا ازاء بريكست.

واستقال جوسون بشكل مفاجئ في 9 يوليو قائلا ان "حلم بريكست يحتضر" محذرا من ان خطة ماي الاخيرة تهدد بجعل بريطانيا "مستعمرة" تابعة للاتحاد الاوروبي.

وفي مقالته الاثنين دعا البريطانيين الى النظر بايجابية اكبر الى آفاق بريطانيا خارج الاتحاد الاوروبي متجنبا ما عدا ذلك التحدث عن الموضوع، قائلا انه سيقاوم "في الوقت الراهن" الرغبة في "الافاضة في الحديث" عن بريكست.