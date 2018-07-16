شي جينبينغ يستقبل مديرة اليونيسكو

باريس: بحث الرئيس الصيني شي جينبينغ الاثنين في بكين مع المديرة العامة لليونيسكو اودري ازولاي في ترسيخ التعاون في مجال التربية في افريقيا كما اعلنت منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.

وقالت المنظمة في بيان "سمح اللقاء التطرق الى محاور توطيد الشراكة الاستراتيجية بين الصين واليونيسكو حول التربية خصوصا في افريقيا وتعليم الفتيات والنساء".

وذكرت ازولاي ان "تعليم الفتيات والنساء عامل مسرع للتنمية المستدامة للجميع".

وشددت ايضا على "اهمية الارث الثقافي الصيني الذي يجعل من هذا البلد الثاني من ناحية التصنيف في التراث العالمي" وعلى "الالتزام المميز للصين في النظام التعددي".

وترغب بكين في ادراج ضريح ماو تسي تونغ وساحة تيان ان مين، وهما رمزان لنفوذ النظام الشيوعي، على التراث العالمي لليونيسكو.

كما التقت ازولاي السيدة الاولى المطربة بينغ ليان الموفدة الخاصة لليونيسكو لتعليم الفتيات والنساء.