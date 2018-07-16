واشنطن: دعا زعيم الجمهوريين في الكونغرس الاميركي بول راين الاثنين الرئيس دونالد ترمب الى ان "يدرك ان روسيا ليست حليفتنا"، وذلك ردا على ما ورد على لسان ترمب خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال رئيس مجلس النواب الاميركي في بيان "لا يوجد اخلاقيا اوجه شبه بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الاساسية".

وكان ترمب هاجم التحقيق الذي يقوم به المحقق الخاص روبرت مولر بشأن تدخل روسي محتمل في الانتخابات الرئاسية الاميركية عام 2016، وبدا مقتنعا بنفي بوتين لاي تدخل من هذا النوع.