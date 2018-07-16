زعيم المعارضة الديموقراطية: ترمب تصرف أمام بوتين بشكل خطير

واشنطن: اتهم زعيم المعارضة الديموقراطية في مجلس الشيوخ الاميركي تشاك شومر الاثنين الرئيس الاميركي دونالد ترمب بانه تصرف بشكل "غير مسؤول، وخطير، وضعيف" امام نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

واعلن شومر في تغريدة على تويتر بعد المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين في هلسنكي "مسألة وحيدة لا تحمد عقباها تطرح الآن على البيت الابيض: ما الذي يدفع ترمب لتغليب مصالح روسيا على مصالح الولايات المتحدة؟".

وتابع شومر "سيستمر ملايين الاميركيين بالتساؤل عما اذا كان التفسير الوحيد لهذا التصرف الخطير هو احتمال امتلاك الرئيس بوتين معلومات تؤذي الرئيس ترمب".

وهاجم سيد البيت الابيض في مؤتمر صحافي مشترك التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الاميركية التي اوصلته الى الرئاسة، وبدا وكأنه يوازي بين اتهامات الاستخبارات الاميركية ونفي بوتين.

وكتب شومر "لم ير الاميركيون في تاريخ بلادنا رئيسا للولايات المتحدة يؤيد خصما لاميركا كما فعل دونالد ترمب مع الرئيس بوتين".

وتابع زعيم الديموقراطيين "من غير المسؤول والخطير والضعيف ان يكون رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس بوتين ضد سلطات انفاذ القانون الاميركية، ومسؤولي وزارة الدفاع الاميركيين، واجهزة الاستخبارات الاميركية".

واكد شومر ان ترمب طوال جولته الاوروبية "وصولا الى ادائه المعيب في المؤتمر الصحافي" مع فلاديمير بوتين "قام بتقوية خصومنا واضعاف دفاعاتنا ودفاعات حلفائنا".