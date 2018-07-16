مقتل صحافي سوري في محافظة القنيطرة

دمشق: أعلنت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان صحافيا يعمل لحساب قناة "سما" الموالية للنظام قتل الاثنين خلال تغطيته المعارك في محافظة القنيطرة جنوب سوريا بين القوات الحكومية والفصائل المسلحة المعارضة.

وباشرت القوات الحكومية منذ الاحد قصف مواقع هذه الفصائل في منطقة القنيطرة وتمكنت من السيطرة على بلدة مسحرة.

وتعتبر هذه المنطقة حساسة لانها مجاورة لهضبة الجولان السورية التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967.

واوردت وكالة سانا "استشهاد الزميل مصطفى سلامة مراسل قناة سما الفضائية في القنيطرة نتيجة إصابته بقذيفة هاون أطلقتها التنظيمات الإرهابية على بلدة مسحرة".

واوضحت الوكالة ان "الشهيد البطل مصطفى سلامة ارتقى إلى العلا نتيجة استهداف الإرهابيين منطقة وجوده في تل مسحرة بمحافظة القنيطرة بشكل مباشر (...) أثناء تغطيته تقدم الجيش العربي السوري على جبهة القنيطرة".

وجاء في تقرير لمنظمة "مراسلون بلا حدود" ان سوريا كانت عام 2017 البلد الاخطر بالنسبة للصحافيين.