سناتوران جمهوريان ينددان بتصريحات ترمب بعد لقائه بوتين

واشنطن: ندد سناتوران جمهوريان في مجلس الشيوخ الاميركي بشدة الاثنين بتصريحات دونالد ترمب بعيد لقائه فلاديمير بوتين في هلسنكي، واعتبروا انه لم يدافع عن المصالح الاميركية.

وقال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام على تويتر بعد المؤتمر الصحافي المشترك بين ترمب وبوتين في هلسنكي "فوت الرئيس ترمب فرصة ليحمل روسيا بوضوح مسؤولية تدخلها في انتخابات 2016 وتوجيه تحذير حازم بشأن الانتخابات المقبلة".

واضاف "سترى روسيا في رد ترمب علامة ضعف".

كما قال جيف فلايك وهو سناتور جمهوري آخر معروف بانتقاداته المتكررة لترمب ان تصريحات الاخير "عار". وكتب في تغريدة "لم اكن اتصور ابدا ان يأتي يوم وارى فيه رئيسنا الاميركي يقف الى جانب الرئيس الروسي، ويحمل الولايات المتحدة المسؤولية عن الاعتداء الروسي".

كما دان عدد من النواب الديموقراطيين مواقف الرئيس الاميركي.

وقالت زعيمة المعارضة الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي "كانت لدونالد ترمب فرصة لمواجهة بوتين. اليوم بعد اقل من 72 ساعة على توجيه وزارة العدل التهمة الى 12 مسؤولا روسيا جديدا بالتدخل في انتخابات عام 2016، يحمل ... البلدين المسؤولية".

وقال النائب الديموقراطي جيمي غوميز "يستمر ترمب في بيع الولايات المتحدة لبوتين وروسيا. عدم الدفاع عن الولايات المتحدة اقرب الى الخيانة".

وهاجم ترمب الى جانب بوتين تحقيق المدعي الخاص روبرت مولر حول التدخل الروسي المفترض في الانتخابات الرئاسية التي حملته الى البيت الابيض، وبدا انه يساوي بين اتهامات الاستخبارات الاميركية بهذا الصدد ونفي بوتين.

ورأى جون برنان المدير السابق لسي آي ايه بين عامي 2013 و2017 ان "اداء" ترمب في هلسنكي "ليس اقل من عمل خيانة". وغرد "لم تكن تصريحات ترمب حمقاء فحسب، بل بدا العوبة بايدي بوتين" وتساءل "اين انتم ايها الوطنيون الجمهوريون؟".