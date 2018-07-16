عارضة الأزياء كولي أيلنغ تكابد لتأكيد روايتها عن الإختطاف

تكابد عارضة الأزياء البريطانية كولي أيلنغ لإقناع الاعلام بأنّ علاقة نشأت مع شخص اختطفها العام الماضي، وأنها لمّا أدركت انه معجب بها، قررت ان تستخدم هذه العاطفة للإفلات منه.

إيلاف من لندن: خُطفت عارضة الأزياء البريطانية كولي أيلنغ وظلت رهينة في ايطاليا ستة أيام العام الماضي ولكنها حين عادت الى بلدها وضع البعض روايتها موضع تساؤل.

استُدرجت إلى ميلانو

تحدثت أيلنغ في مقابلة مع "بي بي سي" عما حدث لها قائلة انها بعد يومين كانت خلالهما مقيدة بقطعة أثاث وافقت على النوم مع خاطفها في فراش واحد.

واضافت ان علاقة نشأت مع خاطفها اثناء حديثهما وعندما أدركت انه معجب بها قررت ان تستخدم هذه العاطفة لصالحها.

بحسب أيلنغ البالغة من العمر 20 سنة فانها إستُدرجت للسفر الى ميلانو بعد ان وعدها لوكاشي هيربا (30 عاماً) بجلسة تصوير هناك. ولكنها حُقنت بمادة مخدرة وجُردت من ملابسها وقُيدت بالأصفاد ونُقلت الى منزل ريفي داخل حقيبة كبيرة وضعت في صندوق سيارة.

وحين وصلت الى الضيعة قال لها هيربا انها ستُباع عبدة للترفيه جنسياً عن مالكها إذا لم تدفع فدية قدرها 300 الف يورو. ولكنه سألها ايضاً إن كان يستطيع ان يقبلها ويقيم علاقة معها.

فرصة للإفلات

تتابع أيلنغ انها في تلك اللحظة فكرت ان هذه فرصتها للافلات من خاطفها. فأشارت الى ان من الجائز ان تتطور عواطف متبادلة بينهما في المستقبل، الأمر الذي أثاره وأنعش آماله وأخذ يتحدث عن مستقبلهما باستمرار.

وحين أدرك هيربا أنه لن يحصل على فدية أطلق سراح أيلنغ وأخذها بالسيارة الى القنصلية البريطانية في ميلانو. وفيما كان الاثنان ينتظران افتتاح مكتب القنصلية قال شهود انهم رأوا الاثنين يضحكان ويمزحان في أحد المقاهي.

أوقعته في غرامها

أوضحت أيلنغ في حديثها لبي بي سي قائلة ان هذا قد يبدو مشهداً غريباً بين خاطف ورهينته ولكن "كان علي أن أفعل كل شيء لإيقاعه في غرامي".

سُجن هيربا وهو مواطن بولندي لمدة 16 سنة و9 أشهر في يونيو الماضي بعد محاكمته في ميلانو.

وقال هيربا في معرض الدفاع عن نفسه إنه التقى أيلنغ ووقع في حبها. وزعم انه أراد أن يفجر فضيحة لمساعدتها في مهنتها كعارضة أزياء بمزيد من الدعاية.

انتقادات

وحين عادت أيلنغ الى بريطانيا تحدثت للصحافيين الذين تجمعوا خارج منزلها وانتقدها البعض لأنها بدت سعيدة وايضاً بسبب الملابس التي اختارتها للمناسبة.

وقالت انها سعيدة بالعودة الى أهلها بعد ان كانت تخشى ألا تراهم ابداً وانها نزلت لتوها من الطائرة بسروال قصير وقميص فقط.

ترى أيلنغ التي انجزت كتاباً عما حدث لها ان من غير المعقول أن يستمر البعض في النظر الى روايتها بعين الشك حتى بعد إدانة هيربا وتتهم الاعلام بغسل أدمغة الناس وتقول ان غالبية الإساءات التي تتعرض اليها من نساء.

أعدت "ايلاف" هذا التقرير بتصرف عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.bbc.co.uk/news/uk-44820086