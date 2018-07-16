فصائل سورية معارضة توقع في القاهرة على اتفاق تسوية

بهية مارديني: وقعت فصائل من المعارضة المسلحة الناشطة في الساحل السوري، على اتفاق وقف إطلاق النار فى القاهرة برعاية مصرية وبضمانة روسيا ورئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا.

نصّ الاتفاق بحسب بيان أصدرته الفصائل على "المشاركة في جهود مكافحة الإرهاب والعمل على تسوية سياسية للأزمة السورية، وعودة اللاجئين والنازحين لمناطقهم والإفراج عن المعتقلين".

كما وقعت الفصائل المسلحة فى ريف حمص الشمالي، وعلى رأسها "جيش التوحيد"، على اتفاق بالقاهرة برعاية مصر وضمانة روسيا الاتحادية وبوساطة رئيس تيار الغد السوري أحمد الجربا، أيضا، للانضمام لجهود مكافحة الإرهاب فى سوريا وإنشاء قوى لحفظ الأمن والسلام في المنطقة.

ورأى منذر آقبيق الناطق باسم تيار الغد السوري في تصريحات لـ"إيلاف" أن الاتفاق "ايجابي ويعالج مخاوف أهالي المنطقة في ريف حمص الشمالي ويضمن عودة النازحين".

وكشف أن القوات قوامها ألف عنصر، وقال إن الاتفاق ايجابي بما يخص الساحل ويجنب السوريين المزيد من الضحايا"، مشيرا الى "أهمية الانضمام الى جهود مكافحة الاٍرهاب".

ووجه قادة الفصائل المشاركة فى اجتماعات القاهرة "الشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للجهود التى تبذلها مصر لحل الأزمة السورية ورفع المعاناة عن أبناء الشعب السوري".

وأكدت مصادر متابعة أن "الجهود المصرية لوقف نزيف الدم السوري، تأتي فى إطار تحركات نشطة ومستمرة تقودها الدولة المصرية، للدفع نحو الحل السياسي للأزمة السورية وذلك دعما للقرارات الأممية".

وكان تيار الغد السورى قد أعلن منذ أشهر توقيع اتفاقية هدنة فى الغوطة الشرقية بوساطة مصرية.