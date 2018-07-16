GMT 22:03 2018 الإثنين 16 يوليو GMT 22:06 2018 الإثنين 16 يوليو  :آخر تحديث

بوتشيمون يطلق مبادرة لتوحيد دعاة الاستقلال في كاتالونيا

أ. ف. ب.
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برشلونة: قدم الرئيس السابق لاقليم كاتالونيا الانفصالي كارليس بوتشيمون الاثنين مبادرة لتوحيد مختلف الفصائل التي تدعو الى استقلال هذا الاقليم الاسباني، معتبرا ان الهدف النهائي هو "اقامة دولة مستقلة تكون جمهورية".

وحملت هذه المبادرة عنوان "نداء وطني من اجل الجمهورية"، على امل ان تتحول الى حزب سياسي جديد في الخريف المقبل يضم في كنفه كل التنظيمات الانفصالية التي اختلفت مرارا في توجهاتها خلال السنوات القليلة الماضية.

والقى بوتشيمون كلمة عبر دائرة فيديو مغلقة امام حشد تجمع في برشلونة قال فيها "نصبح اكثر قوة في حال كنا قادرين على التحرك بشكل موحد".

ويقيم بوتشيمون حاليا في المانيا وطلبت اسبانيا استرداده.

وتوجد في كاتالونيا ثلاثة احزاب انفصالية اعلنت عبر البرلمان استقلال هذا الاقليم في السابع والعشرين من تشرين الاول/اكتوبر، من دون ان تكون لهذا القرار اية مفاعيل.


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