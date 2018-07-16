موسكو: أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيره الأميركي دونالد ترمب كمحاور جيد واسع الاطلاع بعد قمة جمعت بينهما الإثنين في هلسنكي.

وقال بوتين في مقابلة مع "القناة الأولى" الروسية الرسمية اجريت بعد المؤتمر الصحافي المشترك ان ترمب "شخص كفؤ بشكل جيد، يعرف المادة، يستمع ويأخذ بالحجج".

أضاف بوتين "في بعض المسائل يتشبث برأيه"، معطيا كمثال على ذلك قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران.

وقال بوتين ان ترمب "محاور مثير للاهتمام"، وذلك بعد محادثاتهما التي استمرت لساعات.

وأضاف "الجميع يعتقدون انه رجل اعمال حصرا. انا لا اعتقد ان الأمر كذلك، لأنه فعليا رجل سياسة الآن".

واعتبر بوتين ان ترمب "يعرف كيف يستمع، وينصت لما يريده الناخب والرأي العام منه، وهو يقوم بعمل جيد في هذا الشأن".

وقال ان موعد اجتماعهما المقبل لم يتم تحديده، لكنهما قد يلتقيان خلال مناسبة في آسيا او خلال قمة العشرين في الأرجنتين.