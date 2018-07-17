GMT 4:43 2018 الثلائاء 17 يوليو GMT 4:50 2018 الثلائاء 17 يوليو  :آخر تحديث

ترمب: إيران تشهد أعمال شغب منذ الانسحاب من الاتفاق النووي

أ. ف. ب.
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واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين إنّ إيران تشهد أعمال شغب منذ أن انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقّع بين طهران والدول العظمى، مشددا على أن الولايات المتحدة تدعم المتظاهرين.

وأضاف ترمب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لديهم أعمال شغب في كلّ مُدنهم، والتضخم متفشّ".

وتابع الرئيس الأميركي الذي كان يتحدث بعد قمة جمعته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، "هذا النظام لا يريد أن يعرف الناس أننا نقف وراءهم مئة في المئة".

وأردف "لديهم تظاهرات في أنحاء البلاد (...) وقد حدثت معارك منذ أن أنهيتُ هذا الاتفاق (من الجانب الأميركي). لذلك سنرى".

في حزيران/يونيو المنصرم، أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو دعمه للإيرانيين الذين يتظاهرون ضد حكومتهم التي اتهمها بـ"الفساد والظلم وعدم الكفاءة".

وتواجه حكومة طهران استياء متناميا بسبب اضطرابات اقتصادية منذ أن سحب ترمب في أيار/مايو بلاده من الاتفاق النووي وأعلن تشديد العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.


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