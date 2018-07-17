انتقادات واسعة لترامب بسبب تصريحاته خلال قمته مع بوتين

انتقد سياسيون بارزون في الولايات المتحدة تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، ودفاعه عن موسكو بشأن مزاعم التدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

وعبر قادة بارزون في الحزبين الجمهوري والديمقراطي عن صدمتهم إثر تصريحات ترامب، والتشكيك في دقة ما قالته وكالات الاستخبارات الأمريكية، وباتهامه الإدارات الأمريكية السابقة بأنها سبب في ضعف العلاقات الأمريكية - الروسية.

واعتبر المؤيدون لترامب، إن حملة الانتقادات الموجهة ضد الرئيس الأمريكي تعتبر جزءاً من حملة يشنها كبار السياسيين الذين لا يحبوا ترامب.

ما الذي قاله ترامب؟

قال الرئيس الأمريكي ردا على سؤال وجه إنه خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع بوتين عن مزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إن " الرئيس بوتين يقول إن روسيا لم تقم بذلك، ولذا ليس لدي أي سبب لاتهامهم بذلك".

وألقى ترامب باللوم على الإدارات الأمريكية السابقة فيما يتعلق بضعف العلاقات الأمريكية - الروسية.

وكانت الاستخبارات الأمريكية وجهت أصابع الاتهام الجمعة لـ 12 من ضباط المخابرات الروسية بالتدخل في الانتخابات الرئاسية التي جرت عام 2016.

ما هي ردود الفعل في الولايات المتحدة؟

قال بول رايان، رئيس مجلس النواب، في بيان شديد اللهجة إنه " على ترامب أن يدرك بأن روسيا ليست حليفتنا". وأضاف أنه "لا يوجد أخلاقيا أوجه شبه بين الولايات المتحدة وروسيا، التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الأساسية".

وقال السيناتور الجمهوري المخضرم جون ماكين منتقدا ترامب إن المؤتمر الصحفي الذي عقد في هلسنكي أحد "أكثر العروض المشينة" لرئيس أمريكي.

وأضاف ماكين "أنه الأداء الأسوأ لرئيس أمريكي".

ونشر سيناتور جمهوري تغريده على تويتر "ضاعت فرصة لتحميل روسيا مسؤولية التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في عام 2016 ".

وعلق زعيم الديمقراطيين تشاك شومر إن "تصرفات ترامب تقوي خصومنا وتضعف دفاعاتنا ودفاعات حلفائنا".

وقال مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكي، دان كوتس، في بيان له إن "جهازنا الاستخباراتي كان واضحاً حول تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية".

ونشر ترامب تغريدة على تويتر يقول فيها" لدي ثقة كبيرة في موظفي الاستخبارات الأمريكية، مضيفاً "أريد أن أؤكد أنه إذا أردنا بناء مستقبل مزدهر، لا يمكننا التركيز فقط على الماضي فنحن يجب أن نتفق معاً لأننا قوتين نوويتين كبيرتين".

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