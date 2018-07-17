الإمارات تشارك في احتفالات العيد الوطني الفرنسي

باريس: شاركت دولة الإمارات كضيف شرف في الحفل الدبلوماسي الخاص الذي أقيم بمناسبة احتفالات فرنسا بعيدها الوطني والمعروف بيوم الباستيل ويصادف 14 يوليو من كل عام.

وشهد الحفل، الذي أقيم في الـ "بافيليون رويال" في باريس، حضور ما يزيد على 1200 من السفراء وكبار الدبلوماسيين المعتمدين لدى الجمهورية الفرنسية بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وكبار رجال الأعمال.

ونقلت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب إلى الحكومة الفرنسية تحيات رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهم لحكومة وشعب فرنسا المزيد من التقدم والازدهار.

وتضمن الحفل تقديم عروض مستمدة من التراث والثقافة الإماراتية الغنية بالإضافة إلى مأكولات تقليدية وأطباق شهية وغيرها من الفعاليات الثقافية التي استمرت على مدار اليوم.

وشهدت العلاقات الثنائية بين البلدين تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية لا سيما في المجال الثقافي والذي انعكس مؤخرا في الشراكة التي أثمرت عن افتتاح متحف اللوفر - أبوظبي الذي يعتبر من أبرز المعالم الثقافية في العالم خاصة في ضوء أهميته الاستراتيجية بالنسبة لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية فرنسا.

وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الثاني لفرنسا في منطقة الخليج بعد السعودية حيث بلغت قيمة التبادل التجاري ما يقارب 5 مليارات دولار في عام 2016 وثاني أكبر مستثمر في فرنسا حيث تمتلك الإمارات 11 ? من أسهم الاستثمارات الأجنبية في حين تعد فرنسا ثاني أكبر مستثمر في إمارة أبوظبي وثالث أكبر مستثمر في إمارة دبي.

وتعد الإمارات ثاني أكبر مستثمر في فرنسا على صعيد منطقة الخليج العربي.

يشار إلى أن احتفالات 14 يوليو في باريس تتميز بعروضها العسكرية التقليدية التي تقام في جادة الشانزليزيه إلى جانب عروض الألعاب النارية ويمثل الحفل الدبلوماسي الحدث الرئيسي الأبرز الذي يجمع السفراء الأجانب وممثلين عن مختلف المنظمات الدولية.