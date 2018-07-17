بوتين لترمب: الكرة في ملعبك!

سأل أحد الصحافيين الرئيس الروسي عما إذا كانت "الكرة في ملعب روسيا" بسوريا، ليقوم بعدها بوتين بتقديم كرة كأس العالم كهدية للرئيس الأميركي قائلاً: "أعطيك هذه الكرة.. والآن الكرة في ملعبك".

هلسنكي: أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأميركي دونالد ترمب، خلال المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقب قمتهما "التاريخية"، كرة بطولة كأس العالم التي اختتمت يوم الأحد في روسيا.

وقال بوتين لترمب: "أعطيك هذه الكرة... الآن الكرة في ملعبك".

إلى بارون

وفوجئ ترمب بهذه الهدية، وردّ ضاحكاً: "سأعطيها لابني بارون"، قبل أن يرميها إلى السيدة الأولى ميلانيا ترمب التي أمسكت بها وحملتها معها بعد ختام المؤتمر.

"كرة التسوية"

وعلق بوتين مازحاً على تصريحات وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بأن "كرة التسوية" في سوريا تبقى في ملعب روسي.

وقال "في ما يتعلق بكون كرة سوريا في ملعبنا.. فقد قال السيد الرئيس (الأميركي) بأننا نجحنا في استضافة كأس العالم لكرة القدم. وأريد أن أقدم هذه الكرة للسيد الرئيس، فهي الآن في ملعبه".

وكان بوتين ذكر في المؤتمر الصحافي أن ترمب أكد نجاح روسيا في تنظيم المونديال الأخير.

وأعرب الرئيس الروسي عن تمنياته للولايات المتحدة بالتوفيق في بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها إلى جانب كندا والمكسيك.