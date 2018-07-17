مغربي في الـ 69 من عمره يجتاز امتحان البكالوريا بنجاح

الرباط: في التاسعة و الستين من عمره، تمكن لحسن شاكيري من قربة أمسمرير بإقليم تنغير (جنوب المغرب) من نيل شهادة البكالوريا( الثانوية العامة) ضمن فئة المترشحين الأحرار بشعبة الأداب خلال دورة يوليو 2018.

وحصل المترشح وهو رجل متقاعد و يعتبر الأكبر سنا ضمن كل المترشحين لهذه السنة على معدل 11،29، خلال الدورة الإستدراكية لشهر يوليو بالأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بجهة درعة تافيلالت (جنوب) في شبعة الآداب.

ورغم كبر سنه إلا أن الرجل كان مواظبا على دروس الدعم التي استفاد منها بفضل أساتذة ثانوية بومالن دادس، وكله عزيمة وطموح لنيل شهادة البكالوريا، التي قرر بعد سنوات من إحالته على التقاعد أن يحصل عليها، معربا عن رغبته في متابعة دراسته الجامعية في شبعة الفلسفة (علم الإجتماع).

و أفاد مصدر من أبناء المنطقة لـ "إيلاف المغرب" "ان شاكيري كان يعمل في فرنسا لمدة قاربت عشر سنوات، بيد انه عاد الى وطنه ، حيث عمل في أحد المناجم، قبل أن يتقاعد عن العمل، إلا أن ذلك لم يثنه عن استكمال دراسته و السعي وراء الحصول على شهادة جامعية.

و تم تسليم المترشح شاكيري جائزة تقديرية رفقة التلاميذ المتفوقين من قبل نيابة التعليم بإقليم تنغير، اعترافا بطموحه و إصراره على نيل شهادة البكالوريا رغم سنه المتقدم و الذي لم يضعف من عزيمته في استكمال دراسته.