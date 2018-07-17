وفاة فلسطيني متاثرًا باصابته برصاص إسرائيلي في غزة

غزة: توفي فلسطيني صباح الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الجيش الاسرائيلي في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة قبل شهرين، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان مقتضب "استشهد ساري داهود الشوبكي (20 عاما) من غزة صباح اليوم الثلاثاء متأثرا بجروح أصيب بها برصاص الاحتلال الاسرائيلي قبل شهرين شرق مدينة غزة".

وكان الشويكي نقل الى مستشفى في القدس لتلقي العلاج.

ومنذ 30 آذار/مارس، ينظّم الفلسطينيون في قطاع غزة "مسيرات العودة" لتأكيد حق اللاجئين بالعودة الى أراضيهم ومنازلهم التي غادروها أو هجروا منها في عام 1948 لدى إقامة دولة إسرائيل، ولكسر الحصار الذي تفرضه اسرائيل على القطاع منذ اكثر من عشر سنوات. وقتل 144 فلسطينيا على الأقل بنيران الجيش الاسرائيلي منذ بدء التظاهرات.

وبرّرت اسرائيل استخدام قواتها الرصاص الحي ضد المتظاهرين بأنها تدافع عن حدودها، متهمة حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة بمحاولة استخدام الاحتجاجات كغطاء لشن هجمات.

وخاضت اسرائيل وحماس ثلاث حروب منذ 2008. ومنذ 2014، يطبَّق وقف هش لاطلاق النار على جانبي السياج الفاصل.