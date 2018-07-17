إدانة روسيا لتقصيرها في التحقيق بمقتل آنا بولتكوفسكايا

ستراسبورغ: دانت المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الثلاثاء روسيا بسبب عدم "تطبيقها اجراءات التحقيق المناسبة لكشف منفذ او منفذي عملية قتل" الصحافية الروسية آنا بوليتكوفسكايا في العام 2006.

وقالت المحكمة في بيان ان "الدولة (الروسية) قصرت في واجباتها المتعلقة بفاعلية ومدة التحقيق الذي يعود اليها بموجب الاتفاقية" الاوروبية لحقوق الانسان.

وآنا بوليتكوفسكايا الصحافية في مجلة نوفايا غازيتا كانت من الصحافيين القلائل الذين واصلوا تغطية الحرب في الشيشان وانتهاكات حقوق الانسان في ظل رئاسة فلاديمير بوتين.

وقتلت بالرصاص في 7 أكتوبر 2006 في المبنى الذي تقيم فيه بموسكو. واثارت هذه الجريمة موجة سخط في الغرب لكن بوتين قلل من شانها.

من جانب آخر خلصت المحكمة ايضا الى ان روسيا ارتكبت "عدة انتهاكات" عبر اصدارها أحكاما بالسجن على ثلاثة اعضاء من فرقة "بوسي رايوت" بعدما حاولن اداء اغان مناهضة لبوتين في كاتدرائية موسكو في فبراير 2012.

واعتبرت المحكمة ان ماريا اليخينا وناديا تولوكونيكوفا وايكاترينا ساموتسفيتش تعرضن لمعاملة مذلة خلال محاكمتهن مشيرة الى ان موسكو انتهكت ايضا حرية التعبير.

وحكم على النساء الثلاث بالسجن في أغسطس 2012 لا سيما بتهمة "الشغب بدافع الحقد الديني".