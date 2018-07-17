اكتشاف أقدم رغيف خبز بالعالم في الأردن

المكان الذي اكتشف فيه اقدم رغيف خبز بالعالم - ALEXIS PANTOS

لندن: اكتشف علماء آثار أقدم رغيف خبز في العالم يشكل دليلًا على أن الصيادين الجامعين كانوا يصنعون الخبز قبل آلاف السنين على ميلاد الزراعة.

وعثر فريق من الباحثين الأوروبيين على بقايا رغيف متفحم في موقع أثري في الاردن يعود تاريخها إلى 14400 سنة. وقال الباحثون إنه أقدم دليل على الخبز حتى الآن ويسبق تاريخه ظهور الزراعة بما لا يقل عن 4000 سنة، كما أفادت صحيفة الديلي تلغراف.

وبحسب الفريق الذي ضم علماء من كلية لندن الجامعية وجامعة كامبردج فان المجهود الذي يتطلبه انتاج الخبز من حبوب برية يعني أن إعداده كان يقتصر على المناسبات الخاصة فقط.

ونقلت صحيفة الديلي تلغراف عن البروفيسور دوريان فولر من معهد علم الآثار في كلية لندن الجامعية قوله ان صنع الخبز عملية تتسم بكثافة العمل الذي تتطلبه بما في ذلك فصل القشور وطحن الحبوب وعجنها ثم خبزها.

غذاء خاص

وأضاف البروفيسور فولر أن صنع الخبز قبل اكتشاف طرق الزراعة يشير إلى إنه كان يعتبر غذاء خاصًا وأن الرغبة في انتاج المزيد منه أسهمت على الأرجح في الشروع بزراعة الحبوب.

وقال فولر إن هذا كله اعتمد على حدوث تطورات منهجية جديدة أتاحت للعلماء اكتشاف بقايا الخبز من قطع متفحمة صغيرة باستخدام أجهزة تكبير قوية.

عُثر على الخبز في موقع الشبيقة الأثري شمال شرق الاردن حيث عاش النطوفيون الذين انتقلوا من الصيد والجمع إلى الزراعة وبذلك اصبحوا موضع دراسة واهتمام متزايد من علماء الآثار بأمل أن يفهموا متى حدث الانتقال وأسبابه.

اختراع عملية الخَبز سبق الزراعة

ويبين تحليل قطع الخبز أن حبوباً برية مثل الشعير والحنطة والشوفان كانت تُطحن وتُصفى وتُعجن قبل الطهي. وعُثر في مواقع النطوفيين على مناجل وأدوات طحن حجرية قادت علماء الآثار إلى الاعتقاد بأن سكان المنطقة بدأوا يستخدمون النباتات بطرق جديدة بدلا من أكلها نيئة.

ولكن رغيف الخبز الذي عُثر عليه في موقع الشبيقة أقدم دليل على صنع الخبز حتى الآن وهو يبين أن اختراع عملية الخَبز سبق زراعة النباتات.

وقالت عالمة الآثار أمايا أرانز اوتيغيو من جامعة كوبنهاغن ورئيسة الفريق ان وجود مئات من قطع الطعام المتفحمة في مواقد في موقع الشبيقة الأثري اكتشاف استثنائي واعطى العلماء فرصة لتحديد طابع ممارسات غذائية عمرها 14 الف سنة.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "الديلي تلغراف". الأصل منشور على الرابط التالي:

https://www.telegraph.co.uk/science/2018/07/16/worlds-oldest-bread-shows-hunter-gathers-baking-4000-years-birth/

