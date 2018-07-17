هبوط اضطراري لطائرة كويتية في العقبة

نصر المجالي: أعلن اليوم الثلاثاء، عن هبوط طائرة متجهة من الكويت إلى بيروت اضطراريا في مطار الملك حسين الدولي بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، بسبب خلل في أحد المحركات.

وقال مدير مطار الملك حسين الدولي بشار أبو رمان خلال اتصال هاتفي إن طائرة ايرباص كانت متجهة من بيروت إلى الكويت حدث بها خلل مفاجئ في أحد محركاتها مما اضطرها للهبوط في مطار الملك حسين في العقبة.

وأوضح أبو رمان في تصريح نقلته وسائل الإعلام الأردنية أن كوادر المطار تعاملت بمنتهى الحرفية مع الطائرة وهي الآن تحت الصيانة فيما تم تأمين جميع الركاب في أحد فنادق العقبة.

ومن جهتها، نقلت قناة (المملكة) التلفزيونية الأردنية التي انطلقت يوم الاثنين، عن مسؤول في العقبة: "ان الطائرة تتبع لطيران الوطنية الكويتي وهبطت اضطراريا في مطار الملك حسين بسلام ودون إصابات".

وبلغ عدد المسافرين على متن الطائرة 59 إضافة إلى طاقم الطائرة الذي يتكون من 7 أفراد، وفق المسؤول الذي أشار إلى أنه تم "نقل المسافرين إلى أحد الفنادق في المحافظة"، لم يذكر المسؤول مزيداً من التفاصيل.