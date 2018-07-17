إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد واشنطن

طهران: قدمت ايران شكوى امام محكمة العدل الدولية ضد اعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها، بحسب ما اعلنت الثلاثاء وزارة الخارجية الايرانية.

واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي على الموقع الالكتروني للوزارة ان الشكوى قدمت الاثنين.

وكتب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على تويتر ان الشكوى تهدف الى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية اعادة فرضها عقوبات احادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف ان "ايران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون (الدولي)".

وجاء تقديم الشكوى ردا على قرار اتخذته واشنطن في مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع ايران في 2015 واعادة فرض عقوبات عليها.

وتقول طهران ان الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين ايران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 اي ما قبل الثورة الاسلامية في ايران عام 1979، والتي لا يزال يشار اليها في النزاعات القضائية القائمة.

والعلاقات الدبلوماسية بين طهران وواشنطن مقطوعة منذ 1980 حين تم احتجاز طاقم السفارة الاميركية رهائن في ايران.

وستعيد واشنطن فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الايراني على مرحلتين في أغسطس ونوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات اوروبية واجنبية مع ايران ووقف صادراتها النفطية.

ومن المقرر ان تنظر محكمة العدل الدولية في 8 تشرين الاول/اكتوبر في شكوى قدمتها ايران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار (1,7 مليار يورو) من الاصول الايرانية في الخارج.