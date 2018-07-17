GMT 10:07 2018 الثلائاء 17 يوليو GMT 10:09 2018 الثلائاء 17 يوليو  :آخر تحديث

الإتحاد الأوروبي واليابان يوقعان إتفاقا تاريخيا للتبادل الحر

أ. ف. ب.
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طوكيو: وقع الاتحاد الأوروبي واليابان الثلاثاء في طوكيو اتفاقا طموحا للتبادل الحر هو بمثابة "رسالة قوية إلى الحمائية" التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وأعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بيان صدر إثر توقيع النص "اليوم هو يوم تاريخي، نحتفل فيه بتوقيع اتفاق تجاري في غاية الطموح بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم".

وأعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن اتفاق التبادل الحر الموقع هو "رسالة واضحة" ضد الحمائية، في إشارة إلى نهج دونالد ترمب الذي فرض مؤخرا رسوما جمركية مشددة على واردات الصلب والالمنيوم ومنتجات مختلفة.

وقال توسك خلال مؤتمر صحافي بعد توقيع الاتفاق "إننا نوجه رسالة واضحة ونقف صفا موحدا بوجه الحمائية".


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