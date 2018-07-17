سلك مغناطيسي يكتشف السرطان قبل ظهور أعراضه

توصل علماء إلى طريقة جديدة تمكنهم من اكتشاف مرض السرطان في مراحله المتقدمة، وذلك من خلال سلك مغناطيسي مطور بحجم أصبع الخنصر، يدخله الاطباء في جسم الانسان ليجذب الخلايا المريضة التي يصعب اكتشافها.

لندن: طور علماء في الولايات المتحدة سلكاً مغناطيسياً يساعد الأطباء على اكتشاف السرطان قبل ظهور أعراضه في المريض.

اجتذاب الخلايا السرطانية

وقال فريق العلماء في جامعة ستانفورد الاميركية إن السلك الذي طوروه يُدخَل في أحد الأوردة حيث يكتشف المرض باجتذاب الخلايا السرطانية التي يصعب اكتشافها، كما أفادت صحيفة الديلي ميل في تقرير عن الطريقة الجديدة لاكتشاف السرطان.

وأوضح العلماء ان السلك الذي لا يزيد طوله على إصبع الخنصر في يد الشخص البالغ وسمكه بسمك الدبوس، مفيد بصفة خاصة لاكتشاف أمراض "تقتل بصمت" مثل سرطان البنكرياس وسرطان المبيض وسرطان الكلية، حيث لا تظهر اعراض المرض إلا في مراحل متأخرة حين يكون منتشراً بحيث لا يمكن علاجه.

طريقة تنقذ الآلاف

وأكد خبراء ان مثل هذه الأداة يمكن ان تنقذ آلاف الأرواح باكتشاف المرض في وقت مبكر حين تكون الأدوية في أقصى فاعليتها.

وتنفصل خلايا سرطانية عن الورم لتدخل الدورة الدموية، حيث تصبح من المؤشرات الحيوية الى وجود المرض.

ولكنها تكون نادرة جداً في أغلب الأحيان، وبالتالي فإن اكتشاف هذه المؤشرات الحيوية في عينة من الدم كثيراً ما يعتمد على الصدفة.

صعوبة اكتشاف المرض

ونقلت صحيفة الديلي ميل عن رئيس فريق العلماء البروفيسور سام غامبير الاخصائي بالأشعة في جامعة ستانفورد بولاية كاليفورنيا أن هذه الخلايا السرطانية الموجودة في الدورة الدموية تكون قليلة جداً حين تؤخذ عينة اعتيادية من الدم، بحيث لا توجد خلية واحدة منها في انبوب الاختبار الذي توضع فيه العينة.

وتكون فرص اكتشافها كمن يبحث عن حبة رمل في حوض استحمام لكنه لا يفعل سوى إغتراف بضعة أكواب من الماء. ولذلك لا يجد الأطباء شيئاً حين يفحصون العينة.

عملية مضمونة

واكد العلماء امكانية تقليل هامش الخطأ هذا بدرجة كبير باستخدام السلك الذي توجد فيه جسيمات نانوية مغناطيسية مصممة للالتصاق بالخلايا السرطانية.

واظهرت الاختبارات ان السلك يلتقط 500 الى 5000 خلية سرطانية أكثر مما يوجد في عينات الدم الاعتيادية.

أعدت "إيلاف" هذا التقرير بتصرف عن "ميل اونلاين". الأصل منشور على الرابط التالي:

http://www.dailymail.co.uk/health/article-5959241/A-magnetic-wire-help-doctors-detect-cancer-patients-symptoms-study-declares.html

