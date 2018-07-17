إسرائيل تشدد حصارها على غزة

القدس: شددت اسرائيل حصارها لغزة الثلاثاء ومنعت تسليم الوقود عبر معبر كرم ابو سالم الوحيد لعبور البضائع بين اسرائيل والقطاع بعد اطلاق عشرات الطائرات الورقية الحارقة على طول الحدود بهدف التسبب بحرائق في مزارع اسرائيلية.

واعلنت وزارة الدفاع الاسرائيلية ليل الاثنين تشديد الحصار بعد اغلاق المعبر الاسبوع الماضي امام إدخال غالبية البضائع ردا على اطلاق الطائرات الورقية الحارقة من القطاع باتجاه اسرائيل.

واعلنت الوزارة في بيان تعليق تسليم الوقود حتى يوم الاحد المقبل، وتقليص مساحة الصيد التي تسمح بها قبالة شواطئ غزة من ستة اميال بحرية الى ثلاثة.

واوضحت الوزارة انها ستسمح بعبور المواد الغذائية والادوية بعد دراسة كل حالة على حدة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الاسرائيلية "على ضوء استمرار الاعمال الارهابية التي تقوم بها حماس، قرر وزير الدفاع افيغدور ليبرمان بعد التشاور مع رئيس الاركان اغلاق معبر كرم ابو سالم امام تسليم الوقود والغاز حتى يوم الاحد".

واستنكرت حركة حماس التي تسيطر على القطاع الخطوة الاسرائيلية، وكانت وصفت منع اسرائيل دخول غالبية البضائع عبر المعبر بانه "جريمة ضد الانسانية".

ويعتبر الفلسطينيون في غزة هذه البالونات والطائرات الورقية وسيلة مشروعة لمقاومة الحصر الاسرائيلي المفروض منذ اكثر من عشر سنوات.

ومعبر كرم ابو سالم هو الوحيد المخصص لعبور البضائع بين غزة واسرائيل، بينما معبر بيت حانون (ايريز) مخصص للاشخاص.

ولغزة معبر حدودي مع مصر هو معبر رفح الذي غالبا ما اقفلته القاهرة في السنوات الاخيرة، الا ان السلطات المصرية فتحته اواسط ايار/مايو.

واشارت تقارير اعلامية اسرائيلية الى ان مصر تنوي اغلاق معبر رفح، الا ان هذه المعلومات لم تؤكد.

واعلنت اسرائيل ان مئات من الطائرات الورقية والبالونات الحارقة اطلقت عبر السياج الحدودي مع غزة ما ادى الى حرائق كبيرة في المناطق الزراعية.

وقال متحدث باسم جهاز الإطفاء الإسرائيلي ان "750 حريقا اتى على نحو 26000 دونم (2600 هكتار) خلال مئة يوم، ما تسبب بالحاق اضرار في المزارع" قدرتها الحكومة الاسرائيلية بخمسة ملايين شاقل (نحو مليون و400 الف دولار).

وجاء تشديد الحصار بعد مواجهات سجلت السبت هي الاعنف بين اسرائيل وقطاع غزة منذ حرب 2014.

وكان الجيش الاسرائيلي شن السبت عشرات الغارات الجوية موقعا قتيلين في ال15 وال16 من عمرهما في القطاع ردا على اطلاق طائرات ورقية حارقة وعلى تظاهرات ومواجهات مستمرة على طول السياج الحدودي.

وشهد السبت اطلاق نحو مئتي قذيفة وصاروخ من القطاع على اسرائيل حيث جرح اربعة اسرائيليين بسقوط صاروخ على منزل في مدينة سديروت.