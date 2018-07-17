الرئيس المصري يزور السودان الخميس للقاء البشير

القاهرة: يتوجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الخرطوم الخميس للقاء نظيره السوداني عمر البشير، حسب ما افاد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

والزيارة هي الخامسة التي يقوم بها السيسي الى الخرطوم والاولى منذ فوزه بولاية رئاسية ثانية في اذار/مارس الماضي.

وكان البشير توجه الى القاهرة عشية الانتخابات الرئاسية المصرية وصرح ان اختياره توقيت الزيارة "يؤكد اننا مع استقرار مصر ومع دعم الرئيس السيسي لأننا عرفناه عن قرب وعرفنا صدقه وتطلعاته لعلاقات قوية بين البلدين".

وكانت زيارة السيسي الاخيرة للخرطوم في تشرين الاول/اكتوبر 2016 وقد استغرقت عدة ساعات، القى خلالها كلمة امام الجلسة الختامية للحوار الوطني السوداني.

وتسعى القاهرة منذ سنوات الى حل ازمة سد النهضة التي تشيده اثيوبيا على نهر النيل من خلال مباحثات مع الخرطوم واديس ابابا.

وتعتمد مصر تماما على مياه النيل للشرب والري وتقول ان "لها حقوقا تاريخية" في النهر بموجب اتفاقيتي 1929 و 1959 التي تعطيها 87% من مياه النيل وحق الموافقة على مشاريع الري في دول المنبع.

وتخشى القاهرة تأثير السد الذي بدأت اعماله في 2012 بكلفة اربعة مليارات دولار، على منسوب النهر الذي تعتمد عليه بنسبة 90% لتأمين حاجاتها من المياه.

وكان السيسي اتفق مع رئيس وزراء اثيوبيا ابيي أحمد في حزيران/يونيو الماضي على تبني "رؤية مشتركة" بين الدولتين حول سد النهضة تسمح لكل منهما بالتنمية "دون المساس بحقوق الطرف الآخر".

ويهدف سد النهضة الكبير الى توفير ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرومائية، اي ما يوازي ست منشآت تعمل بالطاقة النووية.