الفايننشال تايمز: لقاء ترامب مع بوتين يضع حلفاء واشنطن على المحك

تناولت صحيفة الفايننشال تايمز في افتتاحيتها اللقاء المرتقب اليوم بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. وقالت الصحيفة إنه لا يجب على ترامب من أجل التوصل إلى تسويات كبيرة خلال هذه القمة.

وأضافت أن بوتين قد تابع بلا شك العثرات التي خلفها نظيره الأمريكي في بروكسل ولندن الأسبوع الماضي، مضيفة أن تقويض العلاقة التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الأوربيين يصب في مصلحة بوتين.

وأردف الصحيفة أنه يجتمع اليوم الرجلان وجهاً لوجه في هلسنكي، مشيرة إلى أن ترامب وصف هذا اللقاء بأنه سيكون الأسهل في جولته الأوروبية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال تعاطى ترامب مع بوتين خلال اللقاء كصديق قديم،فإنه بذلك سيكون قد أضر بالأمن الدولي.

وتابعت بالقول إن الاتفاق على لقاء يجمع بين ترامب وبوتين جاء على الرغم من أن روسيا لم تفعل أي شيء لمعالجة القضايا التي جعلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تفرض عقوبات عقوبات منذ عام 2004.

وبحسب الصحيفة، فإن بوتين أجرى لقاءات مسبقة مع قادة إيرانيين في محاولة لعرض صفقة على ترامب تنسحب بموجبها القوات الإيرانية من سوريا، إلا أن الرئيس الروسي لا يستطيع ضمان هذا التعهد، إذ أن كبار المسؤولين الإيرانيين الذين زاروا روسيا الأسبوع الماضي سخروا من فكرة انسحابهم من سوريا.

ورأت الصحيفة أن على بوتين وترامب توظيف أول قمة لهما على التوصل إلى اتفاقات والثقة تجاه بعض القضايا الملحة في الوقت الحالي.

وختمت بالقول إن نجاح القمة بين ترامب وبوتين اليوم سيعتمد على تجنب الرئيس الأمريكي التسبب بالكثير من الأذى.

BBC

الموساد وإيران

ونقرأ في صحيفة التايمز مقالاً لريتشارد سبنسر يكشف فيه كيف استطاع الموساد تنفيذ عملية خطيرة للاستحواذ على الملفات النووية الإيرانية.

وقال كاتب المقال إن المسؤولين الإسرائيليين كشفوا عن التفاصيل الأولية لعملية اقتحام عملائه لمخزن في طهران يحتوي على الآلاف من الوثائق تتعلق بالملف النووي الإيراني، مشيرة إلى أن العملية تمت تحت اسم " أوشين -11-".

واستطاع عملاء الموساد اختراق المخزن الذي لم يكن محمياً إلا بجهاز إنذار في 11 يناير/كانون الثاني الماضي، كما استطاع اختراق 32 خزنة مليئة بالملفات السرية، بحسب كاتب المقال.

وتابع بالقول إن الموساد استطاع تدمير 50 ألف ورقة و183 جهاز كمبيوتر.

وأشار كاتب المقال إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن عن نتائج هذه العملية في نيسان/ابريل قبيل إعلان ترامب عن قراراه الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وأوضح أن منتقدي نتنياهو أوضحوا أن العديد من المعلومات تتضمن صوراً أكدت إسرائيل حينها أنها صور لاختبارات أجرتها إيران ضمن برنامجها النوي الأمر الذي تنفيه الأخيرة.

PA

الحليب والسكتة الدماغية

ونطالع في صحيفة الديلي تلغراف مقالاً لإسولديل والترز بعنوان " دراسة: الحليب كامل الدسم يوقف السكتات الدماغية".

وقال كاتبة المقال إن شرب الحليب كامل الدسم قد يؤدي إلى العيش لمدة أطول كما أنه يحمي الجسم من السكتات الدماغية، بحسب ما توصل إليه العلماء".

وأضافت أن "في الوقت الذي يحثنا فيه الأطباء دوماً على شرب الحليب الذي يوجد به القليل من الدسم، إلا أن هذه الدراسة أثبتت العكس تماماً".

وتابعت بالقول إن الباحثين لم يجدوا أي علاقة بين منتجات الألبان والإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، وهما من الأمراض القاتلة التي تصيب الإنسان.

وقال الدكتورة مارسيا أوتا من جامعة تكساس التي أشرفت على الدراسة إن "نتائج هذه الدراسة تدعم بشكل قوي الأدلة التي تشير إلى أن تناول منتجات الألبان لا تزيد من نسبة الإصابة بأمراض القلب أو الوفاة عند البالغين".

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