المدينة المنورة تستقبل أولى رحلات حج من إندونسيا

إيلاف من الرياض: وصلت اليوم الثلاثاء إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، أول رحلة لحجاج بيت الله الحرام لهذا العام، قادمة من جمهورية اندونيسيا والتي تعد أول رحلة تم إنهاء إجراءات دخولها من مطار جاكرتا، ضمن مبادرة "طريق مكة" بتعاون 11 وزارة وجهة حكومية لإنهاء إجراءات دخول الحجاج قبل قدومهم للمملكة.

وكان في استقبالهم بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز مدير جوازات منطقة المدينة المنورة اللواء الدكتور خالد بن محمد الهويش ومدير جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي العميد بدر بن معيوف المطيري وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة اغوس مفتوح ابي جِبْرِيل .

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن؛ قد أكد أن "طريق مكة" هي مبادرة تهدف لجعل رحلة الحاج من بلده إلى مكة المكرّمة أو المدينة المنوّرة أكثر يسراً وسلاسة، وذلك بإنهاء إجراءات القادمين في مطار القدوم، وذلك اختصاراً للوقت والجهد، وتيسيراً على الحجاج".

رحلات ميسرة

وأكد إن هذه المبادرة تحظى بدعمٍ واهتمام من القيادة الرشيدة التي دائماً ما توجّه بضرورة ابتكار الخدمات المميزة، والسعي المستمر للتيسير على الحجاج والمعتمرين، وتوفير أقصى سبل الراحة لهم، موضحا أن المملكة تعمل على تطوير كل ما من شأنه أن يجعل رحلة الحاج ميسّرة، وتعمل الجهات كافة على تحقيق ذلك بابتكار المبادرات اللازمة لذلك وتطويرها.

من جانبه، أشاد سفير جمهورية اندونيسيا لدى المملكة اغوس مفتوح ابي جِبْرِيل بما تقدمة المملكة من استعدادات وترتيبات ومشاريع عملاقة وتوسعات كبيرة لخدمة الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة، مؤكداً بأن استقبال حجاج بيت الله بالورود والحلوى من قبل جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي له بالغ الأثر في قلوب ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في سبيل تقديم خدمات متميزة لحجاج بيت الله الحرام، وذلك تتويجاً لجهود المملكة العربية السعودية لتسهيل دخول حجاج بيت الله الحرام وتقليص فترة بقائهم في مرحلة القدوم وتماشياً مع رؤية المملكة 2030, حيث جرى إعداد صالة مخصصة لقدوم الركاب, وسوف يتم نقلهم مباشرة إلى مقر سكنهم بالحافلات المخصصة ‏بكل يسر وسهولة.