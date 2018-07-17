كييف توقف مدوّنًا تركيًا يشتبه في أنه من أنصار غولن

كييف: افادت الشرطة الاوكرانية ان مدوًنًا تركيًا يشتبه في انه من انصار الداعية فتح الله غولن الذي تتهمه انقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016، اوقف في اوكرانيا.

وكانت وكالة انباء الاناضول الحكومية نقلت الاحد طرد يوسف انان من اوكرانيا الى تركيا في اطار "عملية ضد مجموعة ارهابية" نفذتها الاستخبارات التركية. لكن السلطات الاوكرانية لم تؤكد عملية الطرد.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الاقليمية اولينا بيرينا ان انان "اوقف" في مدينة ميكولاييف جنوب اوكرانيا "من جانب اجهزة الامن الاوكرانية التي اقتادته" الى مكان اخر، من دون تفاصيل اضافية. وردا على سؤال لفرانس برس، رفضت اجهزة الامن الاوكرانية والنيابة التعليق.

واوضحت المتحدثة ان انان يحمل اذن اقامة في اوكرانيا، وهو متزوج بامرأة تقيم في البلاد. وكانت السلطات الاوكرانية رفضت حتى الان التعليق على مصير يوسف انان ومواطنه صالح يغيت، الذي اوقف ايضا في اوكرانيا قبل بضعة ايام قبل ان يتم ترحيله الى تركيا، بحسب الاناضول.

وذكرت الوكالة ان انان الذي فر من تركيا بعد محاولة الانقلاب في 2016 متهم بالارتباط بـ"مجموعة ارهابية" هي على الارجح شبكة الداعية غولن، و"محاولة تشويه سمعة شخصيات سياسية ومسؤولين في الدولة التركية" على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفذت الاستخبارات التركية في الاشهر الاخيرة عمليات عدة مماثلة تهدف الى استعادة انصار مفترضين لغولن يشتبه بضلوعهم في محاولة الانقلاب. وفي هذا السياق، تم توقيف ثلاثة اشخاص في مارس في الغابون واعيدوا الى تركيا في ابريل مع عائلاتهم.

وفي نهاية مارس، اعادت الاستخبارات الى تركيا خمسة مدرسين وطبيبا تركيا يقيمون في كوسوفو خلال عملية سرية اثارت ازمة سياسية في بريشتينا، حيث نددت وسائل الاعلام بـ"عملية خطف".

واكدت الحكومة التركية في بداية ابريل ان الاستخبارات اعادت الى البلاد ثمانين من الانصار المفترضين لغولن اوقفوا في 18 بلدا.

