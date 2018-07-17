السجن لستة كوسوفيين قاتلوا في صفوف الجهاديين في سوريا

بريشتينا: حكم القضاء الكوسوفي الثلاثاء على ستة مواطنين من كوسوفو جميعهم البان بالسجن ما بين عامين واربعة اعوام لقتالهم في صفوف المجموعات الجهادية في سوريا.

دين هؤلاء بـ"تنظيم مجموعة وبممارسة نشاط داخل مجموعة ارهابية"، بحسب ما اوردت القاضية سيزانا جيركيني. وحكم على شخص سابع في هذه المجموعة بالسجن ثمانية اشهر مع وقف التنفيذ لـ"حيازته اسلحة في شكل غير قانوني".

ورفض احد محامي الدفاع باسم سليماني الحكم مؤكدا ان "لا اساس له". وقال لفرانس برس "ليس هناك اي دليل على ان (المتهمين) شاركوا في النزاع" في سوريا. والغالبية الكبرى من 1,8 مليون كوسوفي هم البان مسلمون يمارسون اسلاما معتدلا. ولكن لوحظ منذ بضعة اعوام تطرف فئة محدودة.

انضم نحو 300 مواطن كوسوفي الى الجهاديين في سوريا والعراق، بحسب وزارة الداخلية في كوسوفو. وقتل نحو خمسين من هؤلاء وعاد 120 الى البلاد. واوقف نحو تسعين من العائدين منذ سبتمبر 2014. واقرت كوسوفو في مارس 2015 قانونا يلحظ عقوبات شديدة حتى السجن 15 عاما بحق من يقاتل من مواطنيها في الخارج.

